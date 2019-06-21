Сейчас его разыскивает полиция: в Екатеринбурге мужчина на Audi сбил человека и уехал с места ДТП

19:38 | 23.06.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня днём, около 14:15, в Екатеринбурге на улице Малышева на участке дороги возле завода «Вектор» водитель на Audi сбил человека и покинул место ДТП. В момент аварии пострадавший переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.



Мужчина, который находился за рулём иномарки, после наезда на пешехода вышел из автомобиля, поднял пострадавшего и уехал в сторону ЖБИ. В настоящее время его разыскивает полиция. Водителю на вид лет 28-30, бородатый. В момент ДТП был одет в серый костюм.



Пострадавшего с рваной раной головы и переломом ключицы доставили в 36-ю больницу.