В Свердловской области уже почти две недели разыскивают мужчину

18:48 | 14.06.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области в деревне Иленка пропал 43-летний Бахтин Алексей Иванович. С 3 июня местонахождение мужчины неизвестно. Может находиться в Екатеринбурге.



Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, тёмно-русые короткие волосы, имеется лысина, карие глаза.



В момент исчезновения был одет в синюю ветровку, черную шелковую рубашку с белым рисунком, черные джинсы, черные туфли.



Если вы видели Бахтина Алексея Ивановича или владеете информацией о его примерном местонахождении - сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска: 8-950-657-30-88, Полина.