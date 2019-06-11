В Свердловской области в результате ДТП пострадал 9-летний мальчик

20:41 | 13.06.2019

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле в ДТП на дворовой территории пострадал 9-летний ребенок. Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, мальчик возвращался после прогулки домой и забыл посмотреть по сторонам, прежде чем переходить дорогу.



В ГИБДД уточнили, что ребенка сбил водитель автомобиля «Ниссан Алмера», после того как мальчик неожиданно выбежал из-за припаркованных транспортных средств. В ЦГБ №3 ребенку диагностировали ушиб волосистой части головы, оказали помощь и отпустили домой.



Сейчас сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Стоит добавить, что водитель на момент происшествия был трезв.