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13:36 | 12.06.2019
Фото: 24СМИ
Уральская модель София Никитчук объявила о выходе первой коллекции своего нового бренда
Кстати. каждая коллекция бренда будет капсульной, поэтому одежда будет производиться небольшой партией.
Стоимость ее вещей соответсвует среднему ценовому сегменту. Купить их можно только через WhatsApp. Также коллекция представлена в бутике в Москве.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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