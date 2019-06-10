Уральская модель София Никитчук объявила о выходе первой коллекции своего нового бренда

13:36 | 12.06.2019

Фото: 24СМИ

Обладательница титулов «Мисс Екатеринбург - 2014» и «Мисс Россия - 2015» София Никитчук объявила закрытую продажу первой коллекции своего бренда. В своём Instagram она предупредила, что вещи выпущены в ограниченном количестве и посоветовала торопиться с покупкой.



Кстати. каждая коллекция бренда будет капсульной, поэтому одежда будет производиться небольшой партией.



Стоимость ее вещей соответсвует среднему ценовому сегменту. Купить их можно только через WhatsApp. Также коллекция представлена в бутике в Москве.