Образовалась большая пробка: под Берёзовским «ГАЗель» столкнулась с фурой

3 июня вечером, около 18:00, на ЕКАТ под Берёзовским произошла авария с участием «ГАЗели» и фуры. В результате столкновения на дороге образовалась большая пробка.По предварительным данным, «ГАЗель» догнала фуру и вырезалась в неё, однако точные причины ДТП сейчас устанавливаются сотрудниками ГИБДД. От сильного удара «ГАЗель» получила серьёзные повреждения.О пострадавших не сообщается, однако на месте происшествия работает бригада «скорой помощи».