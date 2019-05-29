15 екатеринбургских школьников стали призёрами всероссийской олимпиады

18:36 | 31.05.2019

Фото: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

В Екатеринбурге сегодня, 15 мая, состоялся торжественный приём для призёров всероссийской школьной олимпиады. Как рассказали в Департаменте образования Администрации города, в 2019 году 15 учеников стали призёрами по 11 предметам из 24 дисциплин.



С учениками 9-11 классов, а также их педагогами и родителями встретились Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, депутат Екатеринбургской городской Думы Елена Дерягина, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов и начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.



Как отметил Баранов, школьники показали отличные результаты благодаря концентрации, кропотливой работе и целеустремлённости. Кроме того, особо похвалила ребят Екатерина Сибирцева, за то, что каждый школьник внёс вклад в развитие олимпиадного движения в Екатеринбурге.



Ученикам и родителям Игорь Володин и Елена Дерягина вручили премии и Благодарственные письма. Также Благодарственные письма получили и учителя.



Добавим, что после приёма для гостей устроили экскурсию на часовую башню здания Администрации.