В Сысертском городском округе около тысячи жителей остались без света

20:33 | 17.05.2019

Фото: obltv.ru

Сегодня в Сысертском городском округе произошло ДТП, в результате которого жители семи населённых пунктов остались без света.



По словам представителей «МРСК Урала», сегодня в 15:40 при наезде автомобиля на опору ЛЭП была повреждена линия 10 кВ «Патруши - Шайдурово». Без электричества остались жители сёл Кашино, Бородулино, Кадникова, посёлков Октябрьский, Первомайский, а также деревень Шайдурова и Ольховка.



В настоящее время энергетики проводят восстановительные работы. Также на место аварии уже направлены резервные источники электроснабжения, однако полного восстановления подачи света придётся подождать.