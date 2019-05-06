Ветерану ВОВ, переехавшему на Урал из Белоруссии, вручили российский паспорт

В Екатеринбурге вручили паспорт гражданина РФ ветерану Великой Отечественной войны Виктору Селедцову, переехавшему к дочери на Урал из Белоруссии.Как рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых, церемония вручения паспорта состоялась в рамках акции «Я помню, я горжусь!». Документ передали начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Ольга Петрова и ее заместитель подполковник полиции Светлана Кузнецова.Виктор Парфёнович Селедцов родился 15 декабря 1926 года в деревне Шатравино в Белоруссии. Четыре раза фашисты определяли его на принудительный вывоз в Германию, но подростку удавалось бежать. В 17 лет Виктор отправился на фронт пехотинцем в Восточную Пруссию. Там он получил первое ранение: осколок снаряда вошел в челюсть, боец чудом остался жив.Виктор Селедцов встретил Победу неподалеку от Кенигсберга, но в армии служил вплоть до 1951 года. Виктор Парфёнович награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалью «За боевые заслуги», орденом Трудового красного знамени и многими другими почетными медалями.По информации полковника Горелых, с 1993 года гражданство РФ получили 50 ветеранов ВОВ, переехавших в Свердловскую область.