Новости дня
15:43 | 22.04.2019
фото: news.yandex.ru
Проект планировки ВИЗа-Правобережного выставлен на общественные обсуждения
Замечания по проекту будут принимать с 26 апреля по 17 мая на сайте, в письменной форме в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации (пр. Ленина, 24а, каб. 245), а также через журнал учета посетителей экспозиции (пр. Ленина, 24а, каб. 247).
Расписание работы экспозиции:
Понедельник-четверг – с 09:00 до 18:00;
Пятница – с 09:00 до 17:00.
Напомним, изначально на ВИЗе-Правобережном хотели построить «город в городе» для проведения выставки ЭКСПО, но заявка Екатеринбурга не выиграла. Сейчас на данном участке планируют возвести объекты Универсиады-2023, на которую претендует уральская столица. Также там должно появиться метро в рамках строительства второй ветки.
© «Вечерние Ведомости»
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