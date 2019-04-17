Смельчак из Армении, который спас троих детей из пожара в Екатеринбурге, в шаге от получения российского гражданства

14:37 | 22.04.2019

За проявленный героизм Геворга Аветисяна наградили грамотой в свердловском ГУ МЧС

30-летний Геворг Аветисян, который, рискуя своей жизнью, разбил стекло в горящем доме на улице Депутатской в Екатеринбурге и помог трем детям вылезти через окно, сегодня, 22 апреля, получил разрешение на временное проживание в России. Как рассказал корреспонденту veved.ru герой-смельчак, документы он получил в миграционном центре на улице Сулимова.



«Срок действия документа – до апреля 2022 года. Он подтверждает мое право временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство. Следующий шаг – получение гражданства», – говорит Геворг Аветисян.



По его словам, РВП он получил в короткие сроки. Помогали ему всем миром.



«Хочу сказать большое спасибо за помощь уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Георгиевне Мерзляковой, начальнику Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД Ольге Геннадьевне Петровой, всем-всем, кто не остался безучастным», – поблагодарил неравнодушных к его проблеме Геворг Аветисян.



Напомним, 26 января в частном доме в Цыганском посёлке случился пожар, в котором могли бы погибнуть трое детей, оставленные родителями. Геворг проезжал мимо на с супругой Татьяной и увидел дым. Он остановился и в окне увидел, что кто-то машет руками, поспешив на помощь: разбил кирпичом окно и стал вытаскивать детей: двух девочек 12-ти лет и мальчика 10 лет. Никто из ребят не пострадал. Отметим, что сам Геворг является отцом пяти детей – у него пять прекрасных дочек.