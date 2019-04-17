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10:25 | 20.04.2019
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Этой ночью в Екатеринбурге на Уралмаше погибли парень и девушка: молодые люди разбились на арендованном автомобиле
Очевидцы утверждают, что аварийную ситуацию создал автомобиль каршеринга, совершивший поворот на запрещающий сигнал, и столкнувшийся с KIA Rio. Cотрудники ГИБДД, прибывшие на место, подтвердили это..
— Водитель Hyundai Solaris двигался со стороны Привокзальной, по предварительной информации, нарушил требования сигнала светофора, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. — При повороте налево в переулок Мельковский столкнулся с KIA Rio, которая двигалась по Космонавтов в сторону Завокзальной.
Пострадавшего водителя KIA Rio с травмой позвоночника доставили в 24-ю горбольницу.
Видео: Е1
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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