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10:25 | 20.04.2019

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Этой ночью в Екатеринбурге на Уралмаше погибли парень и девушка: молодые люди разбились на арендованном автомобиле

Этой ночью в Екатеринбурге на перекрёстке проспекта Космонавтов и Мельковского переулка произошла жутка авария: арендованный у компании "Делимобиль" Hyuindai Solaris столкнулся с KIA Rio. Парень-водитель и девушка, находившиеся в каршеринговом автомобиле, погибли на месте. У водителя второй иномарки диагностирована травма позвоночника.



Очевидцы утверждают, что аварийную ситуацию создал автомобиль каршеринга, совершивший поворот на запрещающий сигнал, и столкнувшийся с KIA Rio. Cотрудники ГИБДД, прибывшие на место, подтвердили это..

— Водитель Hyundai Solaris двигался со стороны Привокзальной, по предварительной информации, нарушил требования сигнала светофора, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. — При повороте налево в переулок Мельковский столкнулся с KIA Rio, которая двигалась по Космонавтов в сторону Завокзальной.

Пострадавшего водителя KIA Rio с травмой позвоночника доставили в 24-ю горбольницу.

Видео: Е1

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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