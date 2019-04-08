Футболисты «Урала» проведут уроки физкультуры в школах

20:41 | 12.04.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футболисты «Урала» в конце учебного года приедут в Екатеринбургскую среднюю школу и проведут школьникам уроки физкультуры. Отправить заявки на участие в акции необходимо до 19 апреля.



Для заявки на участие необходимо записать видеоролик с ответом на вопрос: «Почему футбольный клуб «Урал» должен приехать именно в вашу школу?». Работы участники должны отправить в письме на электронный адрес dva@fc-ural.ru (обязательное условие - указанные ФИО и номер телефона для связи).



«Урал» выберет лучшие заявки от школ. У победителей футболисты до конца этого учебного года проведут уроки физкультуры и «прокачают» учеников футбольными навыками.