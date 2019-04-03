В Камышлове девочка упала в канализационный колодец

17:44 | 5.04.2019

фото: 1tulatv.ru

В Камышлове ученица 8-го класса, гуляя с подругами, провалилась в канализационный колодец, расположенный на перекрестке улиц Максима Горького – Советская. По данному факту прокуратура проводит проверку. По данным надзорного ведомства, колодец не был закрыт крышкой и не был огорожен, его прикрыли досками и колесом. Девочка, упавшая в колодец получила ушиб предплечья.



«Из колодца девочка выбралась самостоятельно с помощью подруг. Несовершеннолетняя была доставлена в хирургическое отделение ГБУЗ Свердловской области «Камышловская ЦРБ», где осмотрена, ей поставлен диагноз «ушиб правого предплечья», после оказания первой медицинской помощи отпущена домой», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Прокуратура внесла представление об устранении нарушений конкурсному управляющему МУП «Водоканал Камышлов», а также направила информацию главе Камышловского городского округа. Отмечается, что в городе необходимо провести ревизию канализационных колодцев и шахт.