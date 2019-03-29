Всероссийский Театральный марафон стартовал в Свердловской области

21:24 | 2.04.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Свердловская область официально приняла Всероссийский Театральный марафон. Символ Года театра – изящная статуэтка, изображающая древнегреческий амфитеатр, была сегодня торжественно вручена министром культуры РФ Владимиром Мединским заместителю губернатора Свердловской области Павлу Крекову.



Праздничная церемония, прошедшая в Свердловском театре музыкальной комедии, обозначила передачу эстафеты от Сибирского федерального округа – Уральскому федеральному округу. Визуально мероприятие было наполнено символами уральского писателя П.Бажова. Напомним, указом губернатора Свердловской области, 2019 год был объявлен годом знаменитого литератора.



Следует отметить, что в регионе в рамках года театра пройдёт более 700 мероприятий. Во Всероссийском театральном марафоне приняли участие все 85 регионов России.