В Екатеринбурге пенсионерку увезли на скорой прямо после приёма у спикера Гордумы

20:12 | 29.03.2019

Фото: соцсети

После приёма у депутата Игоря Володина в городской думе Екатеринбурга пенсионерке стало плохо. Пожилую женщину увезли на скорой прямо от дверей городской администрации. Информацию подтвердил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.



Нашим коллегам из URA.RU удалось связать с Игорем Володиным, которого ситуация, похоже, не очень удивила. Он рассказал, что в гордаминистрации пенсионерка уже успела прописаться. В частности, в его кабинете появляется с завидной регулярностью - раз в одну-две недели.



«Она появляется регулярно, часто приходит поспать на диване, иногда с кем-нибудь переругивается. Ее уже все знают, и не трогают», — рассказал Игорь Володин.



По словам спикера гордумы, не только работники администрации, но и медики на скорой её хорошо знают. Женщина часто заявляет, что ей плохо, вызывает неотложку и мчит на ней в больницу.