Мэр Екатеринбурга вновь заявил о скорой постройке храма святой Екатерины в городе В этом году Алексей Орлов уже критиковал горожан, не позволивших построить храм в 2017 и 2019 годах





— сказал Орлов. «Сегодняшний день мы начали с молитвы основательнице нашего города — святой Екатерине. Я абсолютно уверен, что через буквально короткое время — может, 3–4 года — мы будем начинать наш праздник в храме святой Екатерины. И это будет обязательно»,

«Тогда главой города был небезызвестный товарищ Ройзман*, он такую собрал акцию «Обними пруд», и вот здесь вот его сторонники вставали — не дали строить. Потом следующая локация была скверик справа от второй областной больницы. Уже начали строить, но съехались со всей страны маргиналы, сломали забор "не дадим уничтожить сквер", хотя, в принципе храм бы уже стоял»,



— заявил тогда мэр Екатеринбурга.

Фото: Екатеринбургская епархия

Фото: Екатеринбургская епархия

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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