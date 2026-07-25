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Мэр Екатеринбурга вновь заявил о скорой постройке храма святой Екатерины в городе

В этом году Алексей Орлов уже критиковал горожан, не позволивших построить храм в 2017 и 2019 годах

13.44 Суббота, 1 августа 2026
Фото: Екатеринбургская епархия
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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов уверен в постройке храма святой Екатерины в Екатеринбурге в ближайшие 3–4 года. Об этом он сказал на молебне на площади Труда, приуроченному к празднованию Дня города.

«Сегодняшний день мы начали с молитвы основательнице нашего города — святой Екатерине. Я абсолютно уверен, что через буквально короткое время — может, 3–4 года — мы будем начинать наш праздник в храме святой Екатерины. И это будет обязательно»,

— сказал Орлов.


Напомним, за последние 16 лет гражданские и церковные власти трижды инициировали строительство храма святой Екатерины — и все три раза наталкивались на протесты горожан, недовольных, главным образом, выбранными местами строительства (это были сквер с фонтаном на площади Труда, акватория Городского пруда и сквер на Октябрьской площади). В 2019 году, после наиболее массовых протестов, был проведён беспрецедентный для современной истории России общегородской опрос в очном формате, на котором жители города выбрали площадкой для строительства храма территорию закрывшегося Приборостроительного завода на улице Горького. Однако за семь лет к строительству там храма так и не приступили.

Алексей Орлов уже второй раз в этом году поднимает вопрос строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге — в апреле, проводя экскурсию для мэров российских городов, Орлов обвинил в срыве строительства в 2017 году Евгения Ройзмана*, а в 2019 году — «маргиналов со всей страны» (при попытке строительства в 2010 году Алексей Орлов ещё не жил в Екатеринбурге, работая в Тюменской области).

«Тогда главой города был небезызвестный товарищ Ройзман*, он такую собрал акцию «Обними пруд», и вот здесь вот его сторонники вставали — не дали строить. Потом следующая локация была скверик справа от второй областной больницы. Уже начали строить, но съехались со всей страны маргиналы, сломали забор "не дадим уничтожить сквер", хотя, в принципе храм бы уже стоял»,

— заявил тогда мэр Екатеринбурга.



Фото: Екатеринбургская епархия

Отметим, что дату празднования Дня города в Екатеринбурге перенесли на первую субботу августа после критики прежней даты со стороны Екатеринбургской епархии (официально при этом Алексей Орлов объяснил перенос плохой погодой в городе в третью субботу августа).

Храм святой Екатерины (Екатерининский собор) был построен в Екатеринбурге в 1758–1764 годах, в 1830-е был значительно перестроен под руководством тогдашнего главного архитектора Екатеринбургских горных заводов Михаила Малахова. В 1930 году был закрыт и взорван. В 1998 году, к 275-летию Екатеринбурга, на месте алтаря разрушенного храма была построена часовня святой Екатерины, с крыльца которой сегодня Орлов и произнёс свои слова.

Фото: Екатеринбургская епархия

*Евгений Ройзман внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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