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Мэр Екатеринбурга вновь заявил о скорой постройке храма святой Екатерины в городе
В этом году Алексей Орлов уже критиковал горожан, не позволивших построить храм в 2017 и 2019 годах
Фото: Екатеринбургская епархия
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов уверен в постройке храма святой Екатерины в Екатеринбурге в ближайшие 3–4 года. Об этом он сказал на молебне на площади Труда, приуроченному к празднованию Дня города.
Напомним, за последние 16 лет гражданские и церковные власти трижды инициировали строительство храма святой Екатерины — и все три раза наталкивались на протесты горожан, недовольных, главным образом, выбранными местами строительства (это были сквер с фонтаном на площади Труда, акватория Городского пруда и сквер на Октябрьской площади). В 2019 году, после наиболее массовых протестов, был проведён беспрецедентный для современной истории России общегородской опрос в очном формате, на котором жители города выбрали площадкой для строительства храма территорию закрывшегося Приборостроительного завода на улице Горького. Однако за семь лет к строительству там храма так и не приступили.
Алексей Орлов уже второй раз в этом году поднимает вопрос строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге — в апреле, проводя экскурсию для мэров российских городов, Орлов обвинил в срыве строительства в 2017 году Евгения Ройзмана*, а в 2019 году — «маргиналов со всей страны» (при попытке строительства в 2010 году Алексей Орлов ещё не жил в Екатеринбурге, работая в Тюменской области).
Отметим, что дату празднования Дня города в Екатеринбурге перенесли на первую субботу августа после критики прежней даты со стороны Екатеринбургской епархии (официально при этом Алексей Орлов объяснил перенос плохой погодой в городе в третью субботу августа).
Храм святой Екатерины (Екатерининский собор) был построен в Екатеринбурге в 1758–1764 годах, в 1830-е был значительно перестроен под руководством тогдашнего главного архитектора Екатеринбургских горных заводов Михаила Малахова. В 1930 году был закрыт и взорван. В 1998 году, к 275-летию Екатеринбурга, на месте алтаря разрушенного храма была построена часовня святой Екатерины, с крыльца которой сегодня Орлов и произнёс свои слова.
*Евгений Ройзман внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов Мероприятие для возрастной категории 18+
«Сегодняшний день мы начали с молитвы основательнице нашего города — святой Екатерине. Я абсолютно уверен, что через буквально короткое время — может, 3–4 года — мы будем начинать наш праздник в храме святой Екатерины. И это будет обязательно»,
— сказал Орлов.
Напомним, за последние 16 лет гражданские и церковные власти трижды инициировали строительство храма святой Екатерины — и все три раза наталкивались на протесты горожан, недовольных, главным образом, выбранными местами строительства (это были сквер с фонтаном на площади Труда, акватория Городского пруда и сквер на Октябрьской площади). В 2019 году, после наиболее массовых протестов, был проведён беспрецедентный для современной истории России общегородской опрос в очном формате, на котором жители города выбрали площадкой для строительства храма территорию закрывшегося Приборостроительного завода на улице Горького. Однако за семь лет к строительству там храма так и не приступили.
Алексей Орлов уже второй раз в этом году поднимает вопрос строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге — в апреле, проводя экскурсию для мэров российских городов, Орлов обвинил в срыве строительства в 2017 году Евгения Ройзмана*, а в 2019 году — «маргиналов со всей страны» (при попытке строительства в 2010 году Алексей Орлов ещё не жил в Екатеринбурге, работая в Тюменской области).
«Тогда главой города был небезызвестный товарищ Ройзман*, он такую собрал акцию «Обними пруд», и вот здесь вот его сторонники вставали — не дали строить. Потом следующая локация была скверик справа от второй областной больницы. Уже начали строить, но съехались со всей страны маргиналы, сломали забор "не дадим уничтожить сквер", хотя, в принципе храм бы уже стоял»,
— заявил тогда мэр Екатеринбурга.
— заявил тогда мэр Екатеринбурга.
Фото: Екатеринбургская епархия
Отметим, что дату празднования Дня города в Екатеринбурге перенесли на первую субботу августа после критики прежней даты со стороны Екатеринбургской епархии (официально при этом Алексей Орлов объяснил перенос плохой погодой в городе в третью субботу августа).
Храм святой Екатерины (Екатерининский собор) был построен в Екатеринбурге в 1758–1764 годах, в 1830-е был значительно перестроен под руководством тогдашнего главного архитектора Екатеринбургских горных заводов Михаила Малахова. В 1930 году был закрыт и взорван. В 1998 году, к 275-летию Екатеринбурга, на месте алтаря разрушенного храма была построена часовня святой Екатерины, с крыльца которой сегодня Орлов и произнёс свои слова.
Фото: Екатеринбургская епархия
*Евгений Ройзман внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов Мероприятие для возрастной категории 18+
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