«Такой практики у нас нет». Чем отношение к исторической застройке в Перми отличается от Екатеринбурга В градостроительных практиках соседей по Уралу есть заметные различия

«В Перми нет и, надеюсь, не будет практики исключения из реестра ОКН для сноса, как в Екатеринбурге»

Кинотеатр «Кристалл» в Перми. Фото: Pastvu.com, Иван Петров («Новый компаньон»)

«Частный дом Е.И. Худяковой, где в 1905 году находилась подпольная лаборатория по зарядке бомб» - пример исключённого из реестра ОКН в Перми. Дом был исключён в 2022 году, но по состоянию на ноябрь 2025 года продолжает стоять.

Фото: «КартаРФ»

Усадьбу Белинькова в Екатеринбурге начали сносить спустя полгода после исключения из реестра ОКН. Фото: Владислав Постников

Дача городского головы Синакевича в Перми до и после реставрации. Фото: Иван Козлов («В курсе.ру»), телеграм-канал мэра Перми Эдуарда Соснина

Юлия Потеряхина. — сказала в разговоре сЮлия Потеряхина. «Это отражает то, как развивался город Пермь, как застраивался, то есть началось всё с исторического центра, неподалёку развивалась Мотовилиха, которая тогда была отдельным заводским посёлком. Теперь все эти исторические районы Перми поделены на вот такие достопримечательные места. В Мотовилихе свои есть достопримечательные места, в центре города другие. Весь Комсомольский проспект является достопримечательным местом – помимо того, что отдельные дома на нём внесены в реестр как самостоятельные ОКН – часть улицы Ленина тоже является достопримечательным местом, в Мотовилихе соцгородок «Рабочий посёлок» является достопримечательным местом, в центре этот статус присвоен Городскому саду (парку имени Горького), ну и ещё ряду других территорий, есть зоны археологического наследия, там тоже при проведении раскопок и ремонтов фасадов должны соблюдаться дополнительные требования к реставрации»,

Улица Сибирская в историческом центре Перми после масштабной реставрации ОКН. Фото: телеграм-канал мэра Перми Эдуарда Соснина

Кладбище – один сплошной памятник

Экскурсия на Егошихинском кладбище. Скриншот видео с YouTube.com

Ныне уничтоженное Шарташское кладбище (Екатеринбург) в 2016 году. Фото: Владислав Постников

Пермь – в пионерах городской колористики

Евгения Черкашина. — сказалаЕвгения Черкашина. «Когда мы приехали на 300-летие на день города к вам и прошлись по вашей улице Вайнера на следующий день, я даже удивилась, что такое ещё есть, потому что мы уже от такого [уровня визуального шума] отвыкли»,

Отреставрированное здание колледжа Славянова 1930-х годов постройки. Фото: телеграм-канал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина

Распределение градостроительных полномочий

Дом чекистов в Перми – пример реставрации конструктивистской постройки (1932 год), представляющей из себя жилое здание. Фото: «Яндекс.карты»

Градсовет не один

Школа №22 в Перми располагается в историческом здании 1899 года постройки

Отсутствие статуса ОКН не повод сносить старинное аварийное здание





— рассказала Черкашина. «Это старое здание на улице Уральской, оно очень плохо выглядело, его уже поджигали. Но в итоге власти региона приняли решение реконструировать его и сделать из него корпус школы»,

Здание по адресу Уральская, 110 в Перми было сохранено волевым решением властей как исторически ценный объект. Фото: «Яндекс.карты», 59.ru

Как только здание Больницы скорой помощи в Екатеринбурге по инициативе областных властей исключили из реестра ОКН, его тут же снесли. Фото: Владислав Постников

Высотные регламенты

Пунцовый цвет, занимающий большую часть центра Перми, обозначает подзону с предельной высотой зданий не более 6 этажей. Скриншот ИСОГД Перми.

Подзону №7 во дворах на улице Малышева в Екатеринбурге установили специально для того, чтобы застройщик смог поставить на участке 30-этажное здание





Тем не менее, старинных домов достаточно много, хорошо визуально сохранены кварталы в центре вдоль Сибирской. Даже храм на Ленина восстановили как-то с уважением к первоначальному архитектурному облику.



Кстати, что точно бросается в глаза, планомерный ремонт зданий раннесоветского авангарда – Дом чекистов, Дом связи Камского речного пароходства, техникумы, Дом горсовета и т.д. При том, что Пермь ни на какой статус «столицы конструктивизма» никогда не претендовала. Просто губернатор оказался восприимчив к мнениям специалистов»,



— считает Москвин. «Мне казалось, что в Перми в принципе долгое время в хорошем состоянии оставалась историческая застройка, но последние несколько лет пришёл девелопмент. Регламенты, конечно, ограничивают высотность, но среду не защищают.Тем не менее, старинных домов достаточно много, хорошо визуально сохранены кварталы в центре вдоль Сибирской. Даже храм на Ленина восстановили как-то с уважением к первоначальному архитектурному облику.Кстати, что точно бросается в глаза, планомерный ремонт зданий раннесоветского авангарда – Дом чекистов, Дом связи Камского речного пароходства, техникумы, Дом горсовета и т.д. При том, что Пермь ни на какой статус «столицы конструктивизма» никогда не претендовала. Просто губернатор оказался восприимчив к мнениям специалистов»,

