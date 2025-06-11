«Норма принесла в бюджет города 500 млн рублей». Что делают в Перми для защиты водно-зелёного каркаса города Интервью с начальником управления по экологии и природопользованию Перми Дмитрием Андреевым

Справка. Дмитрий Андреев. Родился в 1987 году в Перми. В 2009 году окончил Пермский госуниверситет по специальности «Природопользование». Доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы, заведующий лабораторией экологии и охраны природы Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). До назначения начальником управления по экологии и природопользованию города Перми в мае 2020 года был общественным активистом. Имеет учёную степень кандидата географических наук, лауреат премии губернатора Пермского края в номинации «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность» (2008). Автор более 70 научных работ.

Дмитрий Андреев на форуме «Города России». Фото: Владислав Постников

Для сохранения и развития ВЗГК в Перми реализуется пилотный проект «Зелёное кольцо»

В долине Егошихи, одной из малых рек Перми, в 2022 году организовали ООПТ, позволяющую запретить застройку. Иллюстрация: фрагмент презентации Дмитрия Андреева

Пример искусственного (Екатеринбург, река Патрушиха) и естественного (Пермь, река Егошиха) коридоров долин рек. Коллаж: Владислав Постников

Долина реки Данилихи в Перми. Фото: МКУ «Городское зелёное строительство»

Экологический парк в долине реки Егошихи. Фото: МКУ «Городское зелёное строительство»

В Перми гораздо дальше, чем в Екатеринбурге, продвинулась реализация «Карты деревьев» – в рамках муниципальной системы «Зеленый город». Фото: Владислав Постников

Экологический парк в долине реки Егошихи. Фото: МКУ «Городское зелёное строительство»

В Перми в последние годы начали «вскрытие» «запечатанных» поверхностей – для улучшения экологии города заасфальтированные ранее парковочные места «вскрываются», и на их месте разбиваются газоны и цветники. В Екатеринбурге пока подобное не практикуется.

Долина реки Патрушихи в екатеринбургском микрорайоне Уктус. По решению мэрии её планируют застроить многоэтажками, оставив лишь 20-метровую береговую полосу

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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