Возрастное ограничение 18+
Ловят мигрантов, срывают концерты и заставляют извиняться на камеру
На какие средства существует и чем занимается движение «Русская община». Расследование veved.ru
Фото: соцсети «Русской общины», Владислав Постников. Коллаж: «Вечерние ведомости»
«Возродим истинный дух русского народа, русскую традицию, культуру и веру» — этот лозунг первым делом увидит каждый, кто зайдёт на сайт «Русской общины». На федеральный телеграм-канал движения подписаны почти 440 тысяч человек, его ячейки сформированы практически во всех крупных городах России. Активисты «Русской общины» постоянно попадают в поле зрения региональных и федеральных СМИ и становятся фигурантами громких историй, порой не очень красивых.
«Вечерние ведомости» разобрались в том, что из себя представляет организация, какие у неё цели и идеология, а также в том, на какие средства она существует.
На YouTube-канале «Русской общины» (почти полмиллиона подписчиков) есть видео под названием «Кто создал Русскую общину и зачем?». В нём Андрей Афанасьев, федеральный координатор общины и журналист «Спаса», объясняет, кто основал организацию. Он упоминает неких анонимных единомышленников, которые финансируют организацию, в том числе помогают различными «материальными вещами». Их имена Афанасьев не называет, так как они «не публичные» люди.
По словам Афанасьева, управляющим проекта является Андрей Ткачук — провластный журналист и обозреватель, который также ведёт федеральный телеграм-канал движения «Русская община ZOV». Некоторое время он был вице-спикером горсовета Омска, но больше запомнился по деятельности на посту главы Управления по делам печати Омской области в начале 2010-х. В 2013 году внимание целого ряда омских СМИ привлекло выделение Ткачуком без конкурса 16-миллионной субсидии из областного бюджета изданию «Домашняя газета» и РИА «СуперОмск». До назначения на должность в областное правительство Ткачук был главным редактором той же «Домашней газеты», а с июня 2013 – директором медиахолдинга «Слово», в который входили упомянутые издания. Спустя два года, в 2015 году омское областное правительство инициировало обстоятельную проверку деятельности Ткачука по расходованию бюджетных средств, но прокурорская проверка нарушений не выявила.
Сейчас, по данным сервиса Rusprofile, Андрей Ткачук является директором благотворительного фонда «Община», основанного в августе 2022 года. В уставе организации указаны цели фонда, в числе которых «содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи», а также «предотвращение социальных, национальных, религиозных конфликтов».
В отчётной документации фонда за 2022 год можно обнаружить и состав организации. В совете организации, помимо Ткачука, числятся Виктор Вечканов и Евгений Чесноков. Полный тёзка одного из членов совета, Вечканов Виктор Николаевич, согласно данным сервиса «Контур. Фокус», является настоятелем подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры при храме в честь усекновения главы Иоанна Предтечи в Одинцовском районе Московской области. Судя по информации на сайте православного радио «Вера», его церковное имя – архимандрит Дорофей (Вечканов), а храм, настоятелем которого он является, располагается в коттеджном посёлке Горки-8 на Рублёво-Успенском шоссе. Кроме того, в прошлом Вечканов был руководителем НКО «Детский парк при храме усекновения честной главы Иоанна Предтечи подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры» в том же Одинцове, а также учредителем благотворительной НКО «Еда Днесь». Родился архимандрит Дорофей в селе Утяшкино Новошешминского района Татарстана, является почётным гражданином этого района, и участвовал в строительстве там храма. На YouTube есть видео проповедей архимандрита Дорофея, в которых он, в частности, призывает молиться не только за патриарха, но и за президента России.
«Отец Дорофей – очень влиятельная личность в Московской патриархии»,— говорится в издании из его родного Новошешминского района.
О Чеснокове мы обнаружили публикации на сайте отдела по церковной благотворительности РПЦ. Сообщается, что он является координатором пролайф-движения «За жизнь» и проводит тематические семинары о том, как и зачем собирать подписи за запрет абортов.
Сергея Чеснокова и Виктора Вечканова объединяет участие в пропаганде запрета абортов – Чесноков является координатором движения «За Жизнь», пропагандирующего введение запрета на аборты в России, а Вечканов входит в попечительский совет этого движения – об этом говорится в публикации, посвящённой пролайф-фестивалю «За Жизнь».
БФ «Община» отчитался перед Минюстом о благотворительной деятельности за 2022 год. Согласно документу, в 2022 году в фонд поступило почти 10 миллионов 200 тысяч рублей, из которых потратили 2 миллиона 168 тысяч. При этом, что удивительно, за 2022 год благотворительный фонд не провёл ни одной благотворительной программы.
Источников финансирования фонда указано всего два: поступления от граждан РФ и от российских некоммерческих организаций. Кто конкретно перевёл больше 10 миллионов рублей менее чем за полгода благотворительному фонду, который в 2022 году не провел ни одного благотворительного мероприятия, ответить сложно — в финансовой отчетности нет никакой конкретики об источниках средств.
Сведения о финансовых поступлениях и тратах за 2023 год на сайте «Общины» опубликованы не были, однако нам удалось их обнаружить на официальном сайте Минюста РФ. Согласно официальному отчёту, в 2023 году фонд потратил на благотворительную деятельность более 22,5 млн рублей (на 20 млн больше, чем годом ранее). Источники финансирования всё те же: поступления от граждан РФ и от российских НКО. Конкретной суммы поступлений за этот год в документе нет.
На сайте «Общины» размещена презентация, где в общих словах перечисляется, на что благотворительный фонд тратил деньги в 2023 году. В частности, там говорится, что фонд направлял благотворительную помощь в «новые регионы». Также для добровольцев армии совместно с фондом Михеева и правым рэпером Мишей Маваши закупали беспилотники.
На сайте размещены реквизиты благотворительного фонда для отправки пожертвований. «У нас нет назойливой рекламы. Зато есть конкретные дела по защите русских людей и восстановления Русского мира», — написано во вкладке «Пожертвовать». Там же перечисляются конкретные действия, которые предлагается поддержать. Среди них, например, «возврат культурного кода русского человека».
Пожертвования Ткачук собирает не только на счет фонда, но и, по всей видимости, на свои личные карты. В постах телеграм-канала «Русская община ZOV» указываются для перевода три личных счета, в одном из них получателем значится Андрей Николаевич Т.
Региональные ячейки организации также собирают пожертвования — но уже на личные карты своих руководителей. К примеру, вот предложение поддержать общину в телеграм-канале «Русская община Екатеринбург». При попытке перевода высвечивается имя Игорь Дмитриевич Ч. — руководителем ячейки является Игорь Черноскутов.
В целом перечисленные в презентации мероприятия фонда полностью дублируют то, чем занималась в 2023 году «Русская община». Исходя из этого можно сделать вывод, что патриотическое движение «Русская община» и благотворительный фонд «Община» — это одна и та же организация. Более того, информация об обеих организациях размещена на одном сайте, а приложение фонда «Община» создано для того, чтобы освещать деятельность ячеек из разных регионов и принимать в их ряды новых членов.
На сайте «Общины» активно продвигается одноименное мобильное приложение. На главной странице приложения находятся основные разделы (принципы общины, петиции, полезные материалы), а также новостные посты. Во вкладке «Община» можно вступить в общину, либо посмотреть новости и численность уже существующих ячеек. Также в приложении есть кнопка SOS — там можно запросить срочную помощь у членов общины или откликнуться на чужой призыв о помощи. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо не только зарегистрировать аккаунт, но и вступить в ячейку своего региона.
Для того, чтобы подать заявку на вступление в организацию, необходимо заполнить общую информацию о себе — ФИО, город, контактную информацию и дату рождения. Кроме того, нужно прикрепить до трёх фотографий своего паспорта. Это необязательный этап, однако, судя по отзывам в интернете, без паспортных данных во вступлении в Общину вам, вероятно, откажут. С какой целью неформальная организация собирает паспортные данные со своих потенциальных членов, можно только предполагать.
«Община» ведёт активную идеологическую работу в зоне боевых действий: отправляет на передовую шевроны и флаги со своей символикой, буклеты для «христианского просвещения», а добровольцы-лекторы обсуждают с бойцами «миссию России» и «необходимость запрета детоубийств». Об этом говорится всё в той же презентации-отчете, упомянутой ранее.
Идеологическую работу «Община» ведёт не только на линии соприкосновения. Вот слайд из презентации, где благотворительный фонд отчитывается о борьбе за нравственность русских людей в 2023 году. Борьба, как видно, заключалась в отмене концертов исполнителей, чье творчество не вписывается в рамки «традиционных ценностей».
Под раздачу попадают не только те, кто своим творчеством пропагандирует чуждые организации ценности, но и те, кто был, по мнению общинников, замечен в русофобии. Например, в августе екатеринбургская «Русская община» сорвала концерт уральской группы «Сансара» в Ельцин-центре.
Другое важное направление идеологической работы «Русской общины» в Москве и в регионах — движение за запрет абортов, которые члены организации принципиально называют «детоубийствами». Активисты из разных городов ведут информационную пропаганду, а также обращаются к чиновникам, чтобы те помогли в продвижении антиабортных законопроектов. Группа активистов, в частности, была организована в феврале в Екатеринбурге. Граждане посетили приемные депутатов Госдумы Сергея Чепикова и Максима Иванова, и, как они сами сообщали, «вручали наказ избирателей о продвижении законопроектов, защищающих жизнь человека с рождения».
Иногда антиабортная пропаганда «Русской общины» перерастает в травлю. Так было в ХМАО. В местную ячейку организации обратилась девушка, которую преследовал бывший сожитель. Она опасалась за свою жизнь и за безопасность своих маленьких детей, так как бывший бил её и угрожал расправой. Обращения в полицию не помогали — для запрета приближаться нужно было постановление суда, а если бывшего и забирали правоохранители, он «становился ещё злее», жаловалась девушка.
Когда она решила обратиться в «Русскую общину», активисты выяснили, что она однажды сделала аборт, а потому отказали ей в помощи. Но на этом дело не закончилось — координатор Артём Фролов решил вынести этот факт на всеобщее обозрение и выложил видеообращение в телеграм-чат ячейки, в котором заявил: «“Русская община” данной девушке помогать не будет. Девушка сотворила страшное. Она сделала аборт. Наша “Русская община” против детоубийства».
Разгоревшееся после обсуждение нельзя назвать иначе, чем травлей. Члены общины оправдывали домашнего насильника, обвиняли пострадавшую в грехе и советовали замаливать этот грех в течение семи лет. «Всех тех, кто хочет получить от Общины какие-то бесплатные плюшки (а слабый всегда тянется с сильному, это нормально), но при этом плевать хотел на Божьи заповеди, веру, миссию и принципы Общины, им лучше создать свои общины детоубийц и в них как-то помогать друг другу. Никто же не запрещает», — заявил один из участников обсуждения. Сейчас большинство провокационных сообщений удалены, однако цитаты сохранились в материалах местных СМИ.
Стоит сказать, что ячейка «Русской общины» в ХМАО была замечена и на других странных действиях. В апреле местные СМИ обратили внимание на то, что всех членов организации обязали закупиться рациями и набором медикаментов для заживления ранений — о покупке нужно было отчитаться перед координаторами. «Мы тут не просто так сидим. Мы работаем и подготавливаем людей ко всем возможным случаям», — сообщал координатор в чате ячейки. К каким конкретно «случаям» готовилась община, не уточнялось.
Активисты «Русской общины» во всех городах активно настаивают на том, что их организация не является политической. Между тем, есть конкретный пример связи движения с правыми и ультраправыми. И другие примеры, когда адвокаты организации защищали ультраправых в суде.
В феврале в Нижнем Новгороде арестовали студента, который выстрелил в лицо водителю и поджег его автомобиль. Это был второй случай подобного нападения с его стороны. Полицейские сообщали, что оба пострадавших — граждане ближнего зарубежья. Сообщество «Мой Нижний Новгород» опубликовало фото с обысков в квартире студента. Были найдены компоненты для создания самодельных бомб, части огнестрельного и холодного оружия, самопальные патроны и снаряды, а также нацистская символика (флаги, листовки) и манифест Адольфа Гитлера «Майн Кампф». На фотографиях с обысков, среди прочего, можно обнаружить нашивку, очень похожую на логотип «Русской общины».
Однако эта деталь — не единственное, что указывает на связь нижегородской ячейки «Русской общины» с местными ультраправыми. На фото с обысков также присутствует символика «Нижегородского совета националистов». Источник ИА «В городе N» в силовом ведомстве сообщал о неком сообществе, которое было организовано «для пропаганды национализма и совершения преступлений по мотивам политической, национальной, идеологической, расовой и религиозной ненависти». Обыски прошли у 13 членов организации. Предположительно, речь могла идти именно о «Нижегородском совете националистов». Обыски у своих членов НСН подтвердила в своем паблике ВКонтакте, но после пост был удалён.
Телеграм-канал «Антифа.ру» после произошедшего обратил внимание на то, что «Нижегородский совет националистов» был молодёжным крылом местной «Русской общины». Об этом в открытом чате сообщал глава ячейки Олег Вавилов.
Члены НСН и «Русской общины» регулярно встречались, проводили совместные тренировки по боксу и рукопашному бою — для правых из НСН они были бесплатны. Представители «Русской общины» оказывали самую разную помощь «дружественной» организации. В том числе читали юным националистам лекции о правилах ношения, хранения и применения холодного и травматического оружия.
Впрочем, сам Нижегородский совет националистов уже после шумихи отрицал свою структурную подчиненность «Русской общине». Однако связь двух организаций они подтвердили, заявив, что «искали точки соприкосновения».
В феврале 2023 года в челябинскую школу ворвались несколько молодых людей в балаклавах и напали на подростка по имени Фируз и его друга. Нападавшие были вооружены молотками, у одного из них был травматический пистолет. Местные СМИ сообщали о том, что подростки и раньше участвовали в разборках на национальной почве и с ними проводили «профилактическую работу». Однако правоохранители уже позже заявили, что конфликт подростков носил бытовой характер.
После того, как об инциденте стало известно, в Челябинск поехал руководитель федеральной «Общины» Андрей Ткачук. Поехал он туда вместе с адвокатами, которые должны были защищать подростков в суде.
Спустя некоторое время в интернете появилось видео, на котором группа задержанных подростков избивала молодого человека и издевалась над ним с использованием фаллоимитатора. Также были опубликованы фото, на которых они использовали традиционное нацистское приветствие (вскидывали вверх руку) и держали плакат с именем неонациста Максима «Тесака» Марцинкевича.
В эфире «Радио России» Ткачук сообщал, что видео с издевательствами было найдено на компьютере одного из задержанных подростков, и предположил, что его слили в сеть сами силовики, проводившие обыск у задержанных. Там же он рассказал, что челябинские правоохранители извинились перед ним за то, что выбрали именно такой метод для задержания.
«В Челябинске мы встречались с представителями правоохранительных органов, договаривались о сотрудничестве, задавали вопросы, почему так происходит или иначе. То, что с автоматчиками детей брали. Мы прямо задали вопрос — разве это адекватно? Честно говоря, перед нами извинились. Сказали, что действительно отдельные люди перегнули палку и что, скорее всего, в будущем таких случаев не будет происходить. Договорились о сотрудничестве, об обмене информацией», — заявил Ткачук.
Ткачук также выложил видеообращение в телеграм-канал «Русская Община ZOV». В нём он прокомментировал выложенный в интернет ролик с издевательствами, которые осуществляли подзащитные адвокатов «Русской общины». Ткачук назвал эти издевательства «баловством мальчишек»:
В этом же видео Ткачук заявил, что некоторые из задержанных «давно всё поняли и во всём раскаялись», и высказал сожаление о том, что всех «тащат под одну гребенку»:
По данным приложения «Община», екатеринбургская ячейка является самой большой по численности после московской. По состоянию на конец мая в ней было зарегистрировано около 700 человек. Однако реальных сторонников и читателей у «Русской общины» в Екатеринбурге намного больше. В телеграм-чате местной ячейки состоит более 12 тысяч человек, а на паблик ВКонтакте подписаны более 10 тысяч.
«Русская община» в Екатеринбурге организовывает сбор и отправку гуманитарной помощи на СВО, различные культурные мероприятия, направленные на возрождение русских традиций, а также совместные спортивные тренировки по рукопашному бою и стрельбе — чтобы не стать «жертвой этнических банд».
Координатор и руководитель местной ячейки — тренер по самбо Игорь Черноскутов. Многие екатеринбуржцы могут помнить его как активного участника «разгона» протестующих во время событий в сквере в 2019 году. Спортсмен распылил газ на протестующих, после чего применил физическую силу к полицейскому и скрылся. Этот факт был запечатлен на видео, однако никакой ответственности за эти действия Черноскутов не понёс, писали «Вечерние ведомости».
В разговоре с корреспондентом veved.ru Черноскутов отмечал, что «Русская община» в Екатеринбурге появилась по предложению координаторов из Москвы:
Одна из нашумевших историй, в которой фигурировала «Русская община» Екатеринбурга — стрим екатеринбуржца Артема Оморьяна, на котором тот в пьяном состоянии рассказывал о срывании нашивок с тел военнослужащих ВС РФ. Когда информация об этом стала известна активистам «Русской общины», они приехали к нему домой, устроили разборки и заставили извиняться на камеру. В телеграм-канале «Русская община ZOV» сообщалось, что активисты приехали туда вместе с сотрудниками силовых структур: «Дверь своей квартиры он очень боялся открыть. Но наши мужики вместе с сотрудниками силовых структур смогли обезвредить быдло».
На вопрос о том, откуда у организации персональные данные Оморьяна, корреспонденту veved.ru ответил Игорь Черноскутов:
«Сейчас век технологий. Нашли в интернете, где он находится. [В открытых источниках] всё очень легко и просто находить».
«Вечерние ведомости» направили журналистский запрос ГУ МВД России по Свердловской области. В нём, среди прочего, были заданы вопросы о том, действительно ли сотрудники полиции присутствовали во время визита активистов, и участвовали ли полицейские в записи извинений на камеру. На эти вопросы в ведомстве не ответили.
Не только екатеринбургская «Русская община» заставляет людей извиняться за слова в интернете. Так, в январе этого года ячейка движения в ХМАО устроила разборки по телефону с местным подростком. 14-летний фанат Кишлака оставил в чате возмущённое сообщение по поводу отмены концерта активистами. Тогда общинники нашли номер школьника, позвонили и заставили извиниться за свой «изощренный злобный комментарий».
Активисты екатеринбургской общины активно сотрудничают с силовиками и, в том числе, участвуют в рейдах по поимке нелегальных мигрантов. По словам Черноскутова, сами члены организации предлагают помощь полицейским:
В ответ на журналистский запрос veved.ru в ГУ МВД России по Свердловской области объяснили, что подобные рейды проводятся для профилактики преступлений, но активистов «Русской общины» к ним полицейские не привлекали.
В июне 2024 года «Русская община» в Екатеринбурга прогремела в СМИ двумя акциями, причём замечены они были за пределами региона. Сначала перед поединком турнира по кулачным боям «RCC Hard 8» активисты «Русской общины» прошлись шествием по парку Зелёная роща в центре города – во время этого шествия, в котором участвовал и прилетевший в Екатеринбург координатор Андрей Ткачук, общинники выкрикивали различные лозунги – от типичных для фанатских объединений «Мы приехали, чтобы победить», до откровенно националистических «Только славяне! Только победа!». На шествие, в частности, обратил внимание телеграм-канал «Антифа.ру», отметивший в нём признаки ультраправых радикальных течений.
13 июня 2024 года возле отеля Hyatt Regency в Екатеринбурге активисты «Русской общины» провели ещё одну уличную акцию – десятки сторонников движения встали в шеренгу напротив входа в ожидании посла Великобритании Найджела Кейси, который прибыл в Екатеринбург на празднование Дня рождения короля Великобритании Карла III. Собравшиеся рассказали приехавшим на месте корреспондентам, что недовольны проведением в городе праздничных мероприятий в честь короля Великобритании, которая поддерживает вооружением Украину. Гостям празднования они вручали георгиевские ленточки.
Отметим, полиция не высказывала претензий участникам указанных мероприятий – не препятствовала их проведению, а кроме того, не составляла протоколы на участников. При этом участники иных публичных мероприятий в Екатеринбурге часто подвергаются административному преследованию даже при отсутствии флагов, наглядной агитации и прочей видимой символики, какая присутствует у активистов «Русской общины».
Но это лишь то, что попало в публикации СМИ – активисты движения проводят и другую работу. Соцсети «Русской общины» обновляются практически ежедневно, и в них регулярно рассказывается о проведении разного рода мероприятий – как правило, это встречи общинников, объединённых по районному принципу и совместные занятия спортом, а также организованные лекции и уличные акции.
Вероятно, благосклонность полиции к активистам «Русской общины» объясняется проведением совместных мероприятий – так, в своих соцсетях «Русская община» писала, что совместно с полицейскими общинники участвовали в патрулировании улицы Вайнера для поддержания там общественного порядка. Также общинники сообщали, что помогали сотрудникам ГИБДД оказывать помощь водителям во время заторов на свердловских трассах после аномальных снегопадов в начале мая.
В День России корреспондент «Вечерних ведомостей» заметил активистов «Русской общины», патрулировавших улицы в центре Екатеринбурга совместно с полицейскими.
Общинники утверждают, что проблема нелегальных мигрантов не является для них единственной и основной. При этом на всех медийных площадках организации активно муссируются любые новости, которые прямо или косвенно связаны с преступлениями мигрантов, представителей этнических меньшинств, диаспор.
Деятельность ячеек «Русской общины» активно освещает «Царьград» — консервативное издание, основанное православным бизнесменом Константином Малофеевым. Это СМИ известно своими националистическими, в том числе антимигранстскими публикациями.
Активисты «Русской общины» открыто не называют себя националистами, всячески отнекиваются от связи организации с любыми политическими идеологиями, но их риторика очень напоминает риторику националистов. Посты екатеринбургской ячейки про преступления мигрантов, ожидаемо, собирают больше всего читательской активности — в комментариях встречаются как осторожные лояльные высказывания, так и откровенно оскорбительные. Мы не можем опубликовать скриншоты этих комментариев, чтобы не нарушить действующее законодательство, но они есть у veved.ru.
Ксенофобский контент не удаляется администрацией — комментарии могут висеть по нескольку месяцев. На одной такой картинке от подписчика лысый мужчина в белых подтяжках (элементы, явно намекающие на движение скинхедов) бьет по голове чернокожего человека с густыми бровями. Снизу надпись: «Защити свою родину. Защити своих близких». К комментарию также прикреплена песня правого рэпера Миши Маваши.
Корреспондент veved.ru спросил у руководителя «Русской общины» Екатеринбурга о том, откуда берутся оскорбительные комментарии о мигрантах в их группе ВКонтакте:
При этом Черноскутов отрицает всяческую принадлежность организации к политике. А националистами, по его словам, их могут считать только «провокаторы» и «некомпетентные» люди:
«Объединение русских людей всегда почему-то очень болезненно в обществе откликается. Хотя у нас вроде русские люди — это государствообразующая, титульная нация. Почему так люди считают? Ну, я думаю, это опять же некие провокаторы [называют] националистами людей, которые находятся вне политики.
Обсуждение политики у нас вообще стоит под запретом. Так же, как и религия. [Националистической организацией нас считают] просто далекие, некомпетентные люди, которые не хотят разбираться, вникать, а просто сразу же начинают кидаться грязью. Ну, таких мы просто не замечаем. Хотят — пусть называют. Зачем нам с такими людьми общаться? Мы патриоты. Мы не националисты. Мы просто патриоты своей страны. Мы любим свою страну», — рассказал Черноскутов корреспонденту veved.ru.
В телеграм-чате екатеринбургской ячейки состоит более 12 тысяч человек, в том числе там есть несколько администраторов, которые должны модерировать общение. Правилами чата действительно запрещены «любые споры, чья вера, чья нация, чья политическая партия лучше». Запрещены и оскорбления — в том числе, по национальному признаку. Но оскорбления встречаются и там.
Наиболее показательны в этом плане, конечно, не комментарии сторонников организации, многие из которых отправлены с анонимных профилей. Вот пост в федеральном телеграм-канале «Русской общины», автором которого, вероятнее всего, является руководитель организации Ткачук — именно его называют редактором канала. В нём он рассуждает о дизайнере Артемии Лебедеве, называя его «убожеством с грязным [упоминание национальности] ртом».
В целом риторика «Русской общины» очень напоминает риторику «Движения против нелегальной иммиграции» — организации, которая была признана экстремистской в 2011 году. Те ратовали на словах только против нелегальных мигрантов, на самом же деле преследовали и притесняли всех «нерусских», организовывали «Русские марши» и другие откровенно экстремистские мероприятия. Однако по уровню радикализма «Русская община», конечно, ещё не «доросла» до покойного ныне ДПНИ. А вот «дорастёт» ли — вопрос пока открытый.
«Вечерние ведомости» разобрались в том, что из себя представляет организация, какие у неё цели и идеология, а также в том, на какие средства она существует.
Источники финансирования проекта «Русская община»
На YouTube-канале «Русской общины» (почти полмиллиона подписчиков) есть видео под названием «Кто создал Русскую общину и зачем?». В нём Андрей Афанасьев, федеральный координатор общины и журналист «Спаса», объясняет, кто основал организацию. Он упоминает неких анонимных единомышленников, которые финансируют организацию, в том числе помогают различными «материальными вещами». Их имена Афанасьев не называет, так как они «не публичные» люди.
По словам Афанасьева, управляющим проекта является Андрей Ткачук — провластный журналист и обозреватель, который также ведёт федеральный телеграм-канал движения «Русская община ZOV». Некоторое время он был вице-спикером горсовета Омска, но больше запомнился по деятельности на посту главы Управления по делам печати Омской области в начале 2010-х. В 2013 году внимание целого ряда омских СМИ привлекло выделение Ткачуком без конкурса 16-миллионной субсидии из областного бюджета изданию «Домашняя газета» и РИА «СуперОмск». До назначения на должность в областное правительство Ткачук был главным редактором той же «Домашней газеты», а с июня 2013 – директором медиахолдинга «Слово», в который входили упомянутые издания. Спустя два года, в 2015 году омское областное правительство инициировало обстоятельную проверку деятельности Ткачука по расходованию бюджетных средств, но прокурорская проверка нарушений не выявила.
Сейчас, по данным сервиса Rusprofile, Андрей Ткачук является директором благотворительного фонда «Община», основанного в августе 2022 года. В уставе организации указаны цели фонда, в числе которых «содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи», а также «предотвращение социальных, национальных, религиозных конфликтов».
В отчётной документации фонда за 2022 год можно обнаружить и состав организации. В совете организации, помимо Ткачука, числятся Виктор Вечканов и Евгений Чесноков. Полный тёзка одного из членов совета, Вечканов Виктор Николаевич, согласно данным сервиса «Контур. Фокус», является настоятелем подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры при храме в честь усекновения главы Иоанна Предтечи в Одинцовском районе Московской области. Судя по информации на сайте православного радио «Вера», его церковное имя – архимандрит Дорофей (Вечканов), а храм, настоятелем которого он является, располагается в коттеджном посёлке Горки-8 на Рублёво-Успенском шоссе. Кроме того, в прошлом Вечканов был руководителем НКО «Детский парк при храме усекновения честной главы Иоанна Предтечи подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры» в том же Одинцове, а также учредителем благотворительной НКО «Еда Днесь». Родился архимандрит Дорофей в селе Утяшкино Новошешминского района Татарстана, является почётным гражданином этого района, и участвовал в строительстве там храма. На YouTube есть видео проповедей архимандрита Дорофея, в которых он, в частности, призывает молиться не только за патриарха, но и за президента России.
Особое внимание архимандрит Дорофей (Виктор Вечканов) уделяет абортам. Скриншот заставки программы на телеканале ВГТРК
«Отец Дорофей – очень влиятельная личность в Московской патриархии»,— говорится в издании из его родного Новошешминского района.
О Чеснокове мы обнаружили публикации на сайте отдела по церковной благотворительности РПЦ. Сообщается, что он является координатором пролайф-движения «За жизнь» и проводит тематические семинары о том, как и зачем собирать подписи за запрет абортов.
Информация о Евгении Чеснокове сайте РПЦ. Скриншот veved.ru
Сергея Чеснокова и Виктора Вечканова объединяет участие в пропаганде запрета абортов – Чесноков является координатором движения «За Жизнь», пропагандирующего введение запрета на аборты в России, а Вечканов входит в попечительский совет этого движения – об этом говорится в публикации, посвящённой пролайф-фестивалю «За Жизнь».
БФ «Община» отчитался перед Минюстом о благотворительной деятельности за 2022 год. Согласно документу, в 2022 году в фонд поступило почти 10 миллионов 200 тысяч рублей, из которых потратили 2 миллиона 168 тысяч. При этом, что удивительно, за 2022 год благотворительный фонд не провёл ни одной благотворительной программы.
Из отчёта БФ «Община» за 2022 год. Скриншот veved.ru
Источников финансирования фонда указано всего два: поступления от граждан РФ и от российских некоммерческих организаций. Кто конкретно перевёл больше 10 миллионов рублей менее чем за полгода благотворительному фонду, который в 2022 году не провел ни одного благотворительного мероприятия, ответить сложно — в финансовой отчетности нет никакой конкретики об источниках средств.
Из отчёта БФ «Община» за 2022 год. Скриншот veved.ru
Сведения о финансовых поступлениях и тратах за 2023 год на сайте «Общины» опубликованы не были, однако нам удалось их обнаружить на официальном сайте Минюста РФ. Согласно официальному отчёту, в 2023 году фонд потратил на благотворительную деятельность более 22,5 млн рублей (на 20 млн больше, чем годом ранее). Источники финансирования всё те же: поступления от граждан РФ и от российских НКО. Конкретной суммы поступлений за этот год в документе нет.
Из отчёта БФ «Община» за 2023 год (данные в тыс. рублей). Скриншот veved.ru
На сайте «Общины» размещена презентация, где в общих словах перечисляется, на что благотворительный фонд тратил деньги в 2023 году. В частности, там говорится, что фонд направлял благотворительную помощь в «новые регионы». Также для добровольцев армии совместно с фондом Михеева и правым рэпером Мишей Маваши закупали беспилотники.
Презентация о мероприятиях «Общины» за 2023 год. Скриншот veved.ru
На сайте размещены реквизиты благотворительного фонда для отправки пожертвований. «У нас нет назойливой рекламы. Зато есть конкретные дела по защите русских людей и восстановления Русского мира», — написано во вкладке «Пожертвовать». Там же перечисляются конкретные действия, которые предлагается поддержать. Среди них, например, «возврат культурного кода русского человека».
Пожертвования Ткачук собирает не только на счет фонда, но и, по всей видимости, на свои личные карты. В постах телеграм-канала «Русская община ZOV» указываются для перевода три личных счета, в одном из них получателем значится Андрей Николаевич Т.
Скриншот veved.ru из телеграм-канала «Русская община ZOV»
Региональные ячейки организации также собирают пожертвования — но уже на личные карты своих руководителей. К примеру, вот предложение поддержать общину в телеграм-канале «Русская община Екатеринбург». При попытке перевода высвечивается имя Игорь Дмитриевич Ч. — руководителем ячейки является Игорь Черноскутов.
Скриншот veved.ru из телеграм-канала «Русская община Екатеринбург»
В целом перечисленные в презентации мероприятия фонда полностью дублируют то, чем занималась в 2023 году «Русская община». Исходя из этого можно сделать вывод, что патриотическое движение «Русская община» и благотворительный фонд «Община» — это одна и та же организация. Более того, информация об обеих организациях размещена на одном сайте, а приложение фонда «Община» создано для того, чтобы освещать деятельность ячеек из разных регионов и принимать в их ряды новых членов.
Мобильное приложение «Община»
На сайте «Общины» активно продвигается одноименное мобильное приложение. На главной странице приложения находятся основные разделы (принципы общины, петиции, полезные материалы), а также новостные посты. Во вкладке «Община» можно вступить в общину, либо посмотреть новости и численность уже существующих ячеек. Также в приложении есть кнопка SOS — там можно запросить срочную помощь у членов общины или откликнуться на чужой призыв о помощи. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо не только зарегистрировать аккаунт, но и вступить в ячейку своего региона.
Для того, чтобы подать заявку на вступление в организацию, необходимо заполнить общую информацию о себе — ФИО, город, контактную информацию и дату рождения. Кроме того, нужно прикрепить до трёх фотографий своего паспорта. Это необязательный этап, однако, судя по отзывам в интернете, без паспортных данных во вступлении в Общину вам, вероятно, откажут. С какой целью неформальная организация собирает паспортные данные со своих потенциальных членов, можно только предполагать.
Регистрация в приложении «Община». Скриншот veved.ru
«Русская община» на страже нравственности
«Община» ведёт активную идеологическую работу в зоне боевых действий: отправляет на передовую шевроны и флаги со своей символикой, буклеты для «христианского просвещения», а добровольцы-лекторы обсуждают с бойцами «миссию России» и «необходимость запрета детоубийств». Об этом говорится всё в той же презентации-отчете, упомянутой ранее.
Фрагмент презентации о мероприятиях «Общины» за 2023 год. Скриншот veved.ru
Идеологическую работу «Община» ведёт не только на линии соприкосновения. Вот слайд из презентации, где благотворительный фонд отчитывается о борьбе за нравственность русских людей в 2023 году. Борьба, как видно, заключалась в отмене концертов исполнителей, чье творчество не вписывается в рамки «традиционных ценностей».
Фрагмент презентации о мероприятиях «Общины» за 2023 год. Скриншот veved.ru
Под раздачу попадают не только те, кто своим творчеством пропагандирует чуждые организации ценности, но и те, кто был, по мнению общинников, замечен в русофобии. Например, в августе екатеринбургская «Русская община» сорвала концерт уральской группы «Сансара» в Ельцин-центре.
«Выступление этих маргиналов должно было состояться на днях в Ельцин-центре. Но справедливо возмущённые братья из уральской Русской Общины стали предпринимать активные меры к запрету этой откровенной провокации. И не напрасно: концерт был отменен. Русские патриоты прямо и честно выразили свою ноту протеста против русофобской деятельности этого рассадника либеральной заразы на древней уральской земле»,
— сообщалось в телеграм-канале «Русская община ZOV».
Скриншот veved.ru из телеграм-канала «Русская община ZOV»(«движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено )
Другое важное направление идеологической работы «Русской общины» в Москве и в регионах — движение за запрет абортов, которые члены организации принципиально называют «детоубийствами». Активисты из разных городов ведут информационную пропаганду, а также обращаются к чиновникам, чтобы те помогли в продвижении антиабортных законопроектов. Группа активистов, в частности, была организована в феврале в Екатеринбурге. Граждане посетили приемные депутатов Госдумы Сергея Чепикова и Максима Иванова, и, как они сами сообщали, «вручали наказ избирателей о продвижении законопроектов, защищающих жизнь человека с рождения».
Скриншот veved.ru из группы «Русская Община (ЕКБ)» в соцсети ВКонтакте
Иногда антиабортная пропаганда «Русской общины» перерастает в травлю. Так было в ХМАО. В местную ячейку организации обратилась девушка, которую преследовал бывший сожитель. Она опасалась за свою жизнь и за безопасность своих маленьких детей, так как бывший бил её и угрожал расправой. Обращения в полицию не помогали — для запрета приближаться нужно было постановление суда, а если бывшего и забирали правоохранители, он «становился ещё злее», жаловалась девушка.
Когда она решила обратиться в «Русскую общину», активисты выяснили, что она однажды сделала аборт, а потому отказали ей в помощи. Но на этом дело не закончилось — координатор Артём Фролов решил вынести этот факт на всеобщее обозрение и выложил видеообращение в телеграм-чат ячейки, в котором заявил: «“Русская община” данной девушке помогать не будет. Девушка сотворила страшное. Она сделала аборт. Наша “Русская община” против детоубийства».
Разгоревшееся после обсуждение нельзя назвать иначе, чем травлей. Члены общины оправдывали домашнего насильника, обвиняли пострадавшую в грехе и советовали замаливать этот грех в течение семи лет. «Всех тех, кто хочет получить от Общины какие-то бесплатные плюшки (а слабый всегда тянется с сильному, это нормально), но при этом плевать хотел на Божьи заповеди, веру, миссию и принципы Общины, им лучше создать свои общины детоубийц и в них как-то помогать друг другу. Никто же не запрещает», — заявил один из участников обсуждения. Сейчас большинство провокационных сообщений удалены, однако цитаты сохранились в материалах местных СМИ.
Стоит сказать, что ячейка «Русской общины» в ХМАО была замечена и на других странных действиях. В апреле местные СМИ обратили внимание на то, что всех членов организации обязали закупиться рациями и набором медикаментов для заживления ранений — о покупке нужно было отчитаться перед координаторами. «Мы тут не просто так сидим. Мы работаем и подготавливаем людей ко всем возможным случаям», — сообщал координатор в чате ячейки. К каким конкретно «случаям» готовилась община, не уточнялось.
«Русская община» и ультраправые радикалы
Активисты «Русской общины» во всех городах активно настаивают на том, что их организация не является политической. Между тем, есть конкретный пример связи движения с правыми и ультраправыми. И другие примеры, когда адвокаты организации защищали ультраправых в суде.
Нижегородские националисты
В феврале в Нижнем Новгороде арестовали студента, который выстрелил в лицо водителю и поджег его автомобиль. Это был второй случай подобного нападения с его стороны. Полицейские сообщали, что оба пострадавших — граждане ближнего зарубежья. Сообщество «Мой Нижний Новгород» опубликовало фото с обысков в квартире студента. Были найдены компоненты для создания самодельных бомб, части огнестрельного и холодного оружия, самопальные патроны и снаряды, а также нацистская символика (флаги, листовки) и манифест Адольфа Гитлера «Майн Кампф». На фотографиях с обысков, среди прочего, можно обнаружить нашивку, очень похожую на логотип «Русской общины».
Несмотря на плохое качество, легко разглядеть, что логотип на нашивке очень похож на логотип РО.
Однако эта деталь — не единственное, что указывает на связь нижегородской ячейки «Русской общины» с местными ультраправыми. На фото с обысков также присутствует символика «Нижегородского совета националистов». Источник ИА «В городе N» в силовом ведомстве сообщал о неком сообществе, которое было организовано «для пропаганды национализма и совершения преступлений по мотивам политической, национальной, идеологической, расовой и религиозной ненависти». Обыски прошли у 13 членов организации. Предположительно, речь могла идти именно о «Нижегородском совете националистов». Обыски у своих членов НСН подтвердила в своем паблике ВКонтакте, но после пост был удалён.
Телеграм-канал «Антифа.ру» после произошедшего обратил внимание на то, что «Нижегородский совет националистов» был молодёжным крылом местной «Русской общины». Об этом в открытом чате сообщал глава ячейки Олег Вавилов.
Фотографии из телеграм-канала «Антифа.ру»
Члены НСН и «Русской общины» регулярно встречались, проводили совместные тренировки по боксу и рукопашному бою — для правых из НСН они были бесплатны. Представители «Русской общины» оказывали самую разную помощь «дружественной» организации. В том числе читали юным националистам лекции о правилах ношения, хранения и применения холодного и травматического оружия.
Скриншот veved.ru из группы «НСН» ВКонтакте
Впрочем, сам Нижегородский совет националистов уже после шумихи отрицал свою структурную подчиненность «Русской общине». Однако связь двух организаций они подтвердили, заявив, что «искали точки соприкосновения».
Скриншот veved.ru из группы «НСН» ВКонтакте
Защита ультраправых насильников в Челябинске
В феврале 2023 года в челябинскую школу ворвались несколько молодых людей в балаклавах и напали на подростка по имени Фируз и его друга. Нападавшие были вооружены молотками, у одного из них был травматический пистолет. Местные СМИ сообщали о том, что подростки и раньше участвовали в разборках на национальной почве и с ними проводили «профилактическую работу». Однако правоохранители уже позже заявили, что конфликт подростков носил бытовой характер.
После того, как об инциденте стало известно, в Челябинск поехал руководитель федеральной «Общины» Андрей Ткачук. Поехал он туда вместе с адвокатами, которые должны были защищать подростков в суде.
Спустя некоторое время в интернете появилось видео, на котором группа задержанных подростков избивала молодого человека и издевалась над ним с использованием фаллоимитатора. Также были опубликованы фото, на которых они использовали традиционное нацистское приветствие (вскидывали вверх руку) и держали плакат с именем неонациста Максима «Тесака» Марцинкевича.
В эфире «Радио России» Ткачук сообщал, что видео с издевательствами было найдено на компьютере одного из задержанных подростков, и предположил, что его слили в сеть сами силовики, проводившие обыск у задержанных. Там же он рассказал, что челябинские правоохранители извинились перед ним за то, что выбрали именно такой метод для задержания.
«В Челябинске мы встречались с представителями правоохранительных органов, договаривались о сотрудничестве, задавали вопросы, почему так происходит или иначе. То, что с автоматчиками детей брали. Мы прямо задали вопрос — разве это адекватно? Честно говоря, перед нами извинились. Сказали, что действительно отдельные люди перегнули палку и что, скорее всего, в будущем таких случаев не будет происходить. Договорились о сотрудничестве, об обмене информацией», — заявил Ткачук.
Ткачук также выложил видеообращение в телеграм-канал «Русская Община ZOV». В нём он прокомментировал выложенный в интернет ролик с издевательствами, которые осуществляли подзащитные адвокатов «Русской общины». Ткачук назвал эти издевательства «баловством мальчишек»:
«Как вы все знаете, в сеть выбросили ролик с тем, как наши подзащитные парни расправляются с другим парнем, который их в соцсетях оскорбил, унизил, высказался про них негативно (пострадавший написал в интернете “нацисты — лысые п***сы без мозгов” — прим. veved.ru). Ну и сделано это, конечно, было специально перед тем, как наше дело по драке передавать в суд, и можно было бы сформировать негативное мнение вообще в принципе о наших подзащитных. Вменяют самую поганую статью, там чуть ли не изнасилование групповое, хотя там, да, мальчишки не правы, побаловались фаллоимитатором. Адвокаты уже есть, которые по этому поводу там работают».
В этом же видео Ткачук заявил, что некоторые из задержанных «давно всё поняли и во всём раскаялись», и высказал сожаление о том, что всех «тащат под одну гребенку»:
«Все пытаются сместить акцент в сторону исключительно русских парней. Да, действительно, среди наших подзащитных есть люди, которые до сих пор так и не осознали вообще, что происходит, и, к сожалению, продолжают свою деструктивную деятельность. Но есть ребята, которые давно все поняли, давно во всем раскаялись и хотели бы закончить вообще отношения с этой деструктивной частью вот этой группы, выйти из этого всего движняка нехорошего, да. Но, к сожалению, у нас сейчас происходит действие, когда всех под одну гребенку тащат закрыть в СИЗО. Будем бороться»,
— подытожил Ткачук.
Чем занимается «Русская община» в Екатеринбурге
По данным приложения «Община», екатеринбургская ячейка является самой большой по численности после московской. По состоянию на конец мая в ней было зарегистрировано около 700 человек. Однако реальных сторонников и читателей у «Русской общины» в Екатеринбурге намного больше. В телеграм-чате местной ячейки состоит более 12 тысяч человек, а на паблик ВКонтакте подписаны более 10 тысяч.
Численность ячеек по данным мобильного приложения «Община». Скриншот veved.ru
«Русская община» в Екатеринбурге организовывает сбор и отправку гуманитарной помощи на СВО, различные культурные мероприятия, направленные на возрождение русских традиций, а также совместные спортивные тренировки по рукопашному бою и стрельбе — чтобы не стать «жертвой этнических банд».
Скриншот veved.ru из группы «Русская община (ЕКБ) ВКонтакте
Координатор и руководитель местной ячейки — тренер по самбо Игорь Черноскутов. Многие екатеринбуржцы могут помнить его как активного участника «разгона» протестующих во время событий в сквере в 2019 году. Спортсмен распылил газ на протестующих, после чего применил физическую силу к полицейскому и скрылся. Этот факт был запечатлен на видео, однако никакой ответственности за эти действия Черноскутов не понёс, писали «Вечерние ведомости».
В разговоре с корреспондентом veved.ru Черноскутов отмечал, что «Русская община» в Екатеринбурге появилась по предложению координаторов из Москвы:
«Предложили заняться мне. Ну, я и не отказал. Вот и всё. Вообще [екатеринбургскую ячейку] возглавляю я, но у нас совет. У нас много координаторов, и мы все решения принимаем вместе»,
— отмечает Черноскутов.
Одна из нашумевших историй, в которой фигурировала «Русская община» Екатеринбурга — стрим екатеринбуржца Артема Оморьяна, на котором тот в пьяном состоянии рассказывал о срывании нашивок с тел военнослужащих ВС РФ. Когда информация об этом стала известна активистам «Русской общины», они приехали к нему домой, устроили разборки и заставили извиняться на камеру. В телеграм-канале «Русская община ZOV» сообщалось, что активисты приехали туда вместе с сотрудниками силовых структур: «Дверь своей квартиры он очень боялся открыть. Но наши мужики вместе с сотрудниками силовых структур смогли обезвредить быдло».
Скриншот veved.ru из телеграм-канала «Русская община ZOV»
На вопрос о том, откуда у организации персональные данные Оморьяна, корреспонденту veved.ru ответил Игорь Черноскутов:
«Сейчас век технологий. Нашли в интернете, где он находится. [В открытых источниках] всё очень легко и просто находить».
«Вечерние ведомости» направили журналистский запрос ГУ МВД России по Свердловской области. В нём, среди прочего, были заданы вопросы о том, действительно ли сотрудники полиции присутствовали во время визита активистов, и участвовали ли полицейские в записи извинений на камеру. На эти вопросы в ведомстве не ответили.
Не только екатеринбургская «Русская община» заставляет людей извиняться за слова в интернете. Так, в январе этого года ячейка движения в ХМАО устроила разборки по телефону с местным подростком. 14-летний фанат Кишлака оставил в чате возмущённое сообщение по поводу отмены концерта активистами. Тогда общинники нашли номер школьника, позвонили и заставили извиниться за свой «изощренный злобный комментарий».
Активисты екатеринбургской общины активно сотрудничают с силовиками и, в том числе, участвуют в рейдах по поимке нелегальных мигрантов. По словам Черноскутова, сами члены организации предлагают помощь полицейским:
«Любой гражданин Российской Федерации по конституции может оказывать содействие силовикам и правоохранителям. Этим мы и занимаемся»,
— сообщил Черноскутов корреспонденту veved.ru.
В ответ на журналистский запрос veved.ru в ГУ МВД России по Свердловской области объяснили, что подобные рейды проводятся для профилактики преступлений, но активистов «Русской общины» к ним полицейские не привлекали.
В июне 2024 года «Русская община» в Екатеринбурга прогремела в СМИ двумя акциями, причём замечены они были за пределами региона. Сначала перед поединком турнира по кулачным боям «RCC Hard 8» активисты «Русской общины» прошлись шествием по парку Зелёная роща в центре города – во время этого шествия, в котором участвовал и прилетевший в Екатеринбург координатор Андрей Ткачук, общинники выкрикивали различные лозунги – от типичных для фанатских объединений «Мы приехали, чтобы победить», до откровенно националистических «Только славяне! Только победа!». На шествие, в частности, обратил внимание телеграм-канал «Антифа.ру», отметивший в нём признаки ультраправых радикальных течений.
13 июня 2024 года возле отеля Hyatt Regency в Екатеринбурге активисты «Русской общины» провели ещё одну уличную акцию – десятки сторонников движения встали в шеренгу напротив входа в ожидании посла Великобритании Найджела Кейси, который прибыл в Екатеринбург на празднование Дня рождения короля Великобритании Карла III. Собравшиеся рассказали приехавшим на месте корреспондентам, что недовольны проведением в городе праздничных мероприятий в честь короля Великобритании, которая поддерживает вооружением Украину. Гостям празднования они вручали георгиевские ленточки.
Отметим, полиция не высказывала претензий участникам указанных мероприятий – не препятствовала их проведению, а кроме того, не составляла протоколы на участников. При этом участники иных публичных мероприятий в Екатеринбурге часто подвергаются административному преследованию даже при отсутствии флагов, наглядной агитации и прочей видимой символики, какая присутствует у активистов «Русской общины».
Но это лишь то, что попало в публикации СМИ – активисты движения проводят и другую работу. Соцсети «Русской общины» обновляются практически ежедневно, и в них регулярно рассказывается о проведении разного рода мероприятий – как правило, это встречи общинников, объединённых по районному принципу и совместные занятия спортом, а также организованные лекции и уличные акции.
Вероятно, благосклонность полиции к активистам «Русской общины» объясняется проведением совместных мероприятий – так, в своих соцсетях «Русская община» писала, что совместно с полицейскими общинники участвовали в патрулировании улицы Вайнера для поддержания там общественного порядка. Также общинники сообщали, что помогали сотрудникам ГИБДД оказывать помощь водителям во время заторов на свердловских трассах после аномальных снегопадов в начале мая.
В День России корреспондент «Вечерних ведомостей» заметил активистов «Русской общины», патрулировавших улицы в центре Екатеринбурга совместно с полицейскими.
Активисты «Русской общины» в составе совместного патруля с полицией. Фото: veved.ru
«Русские вперёд». Идеология «Русской общины»
Общинники утверждают, что проблема нелегальных мигрантов не является для них единственной и основной. При этом на всех медийных площадках организации активно муссируются любые новости, которые прямо или косвенно связаны с преступлениями мигрантов, представителей этнических меньшинств, диаспор.
Деятельность ячеек «Русской общины» активно освещает «Царьград» — консервативное издание, основанное православным бизнесменом Константином Малофеевым. Это СМИ известно своими националистическими, в том числе антимигранстскими публикациями.
Активисты «Русской общины» открыто не называют себя националистами, всячески отнекиваются от связи организации с любыми политическими идеологиями, но их риторика очень напоминает риторику националистов. Посты екатеринбургской ячейки про преступления мигрантов, ожидаемо, собирают больше всего читательской активности — в комментариях встречаются как осторожные лояльные высказывания, так и откровенно оскорбительные. Мы не можем опубликовать скриншоты этих комментариев, чтобы не нарушить действующее законодательство, но они есть у veved.ru.
Ксенофобский контент не удаляется администрацией — комментарии могут висеть по нескольку месяцев. На одной такой картинке от подписчика лысый мужчина в белых подтяжках (элементы, явно намекающие на движение скинхедов) бьет по голове чернокожего человека с густыми бровями. Снизу надпись: «Защити свою родину. Защити своих близких». К комментарию также прикреплена песня правого рэпера Миши Маваши.
Корреспондент veved.ru спросил у руководителя «Русской общины» Екатеринбурга о том, откуда берутся оскорбительные комментарии о мигрантах в их группе ВКонтакте:
«Вы же понимаете, что туда заходят всякие провокаторы. Специально пишут, чтобы дискредитировать общину. У нас все люди адекватные. У нас в общине есть и этнические татары, и даже есть армянин. Два таджика есть, которые считают себя русскими людьми, им близка наша культура, наш язык. То есть, они выступают полностью за Россию, поэтому это тоже наши люди. И мы совершенно ничего не разжигаем. Мы просто любим свою страну»,
— заявил «Вечерним ведомостям» Игорь Черноскутов.
Комментарии от имени сообщества «Русская община (ЕКБ) ВКонтакте. Фото veved.ru
При этом Черноскутов отрицает всяческую принадлежность организации к политике. А националистами, по его словам, их могут считать только «провокаторы» и «некомпетентные» люди:
«Объединение русских людей всегда почему-то очень болезненно в обществе откликается. Хотя у нас вроде русские люди — это государствообразующая, титульная нация. Почему так люди считают? Ну, я думаю, это опять же некие провокаторы [называют] националистами людей, которые находятся вне политики.
Обсуждение политики у нас вообще стоит под запретом. Так же, как и религия. [Националистической организацией нас считают] просто далекие, некомпетентные люди, которые не хотят разбираться, вникать, а просто сразу же начинают кидаться грязью. Ну, таких мы просто не замечаем. Хотят — пусть называют. Зачем нам с такими людьми общаться? Мы патриоты. Мы не националисты. Мы просто патриоты своей страны. Мы любим свою страну», — рассказал Черноскутов корреспонденту veved.ru.
В телеграм-чате екатеринбургской ячейки состоит более 12 тысяч человек, в том числе там есть несколько администраторов, которые должны модерировать общение. Правилами чата действительно запрещены «любые споры, чья вера, чья нация, чья политическая партия лучше». Запрещены и оскорбления — в том числе, по национальному признаку. Но оскорбления встречаются и там.
Пользователь под именем Stas — не просто участник, а администратор чата. Скриншоты veved.ru
Наиболее показательны в этом плане, конечно, не комментарии сторонников организации, многие из которых отправлены с анонимных профилей. Вот пост в федеральном телеграм-канале «Русской общины», автором которого, вероятнее всего, является руководитель организации Ткачук — именно его называют редактором канала. В нём он рассуждает о дизайнере Артемии Лебедеве, называя его «убожеством с грязным [упоминание национальности] ртом».
Пост был опубликован в 2021 году. Скриншот veved.ru
В целом риторика «Русской общины» очень напоминает риторику «Движения против нелегальной иммиграции» — организации, которая была признана экстремистской в 2011 году. Те ратовали на словах только против нелегальных мигрантов, на самом же деле преследовали и притесняли всех «нерусских», организовывали «Русские марши» и другие откровенно экстремистские мероприятия. Однако по уровню радикализма «Русская община», конечно, ещё не «доросла» до покойного ныне ДПНИ. А вот «дорастёт» ли — вопрос пока открытый.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию