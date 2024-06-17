Ловят мигрантов, срывают концерты и заставляют извиняться на камеру На какие средства существует и чем занимается движение «Русская община». Расследование veved.ru

Источники финансирования проекта «Русская община»

Особое внимание архимандрит Дорофей (Виктор Вечканов) уделяет абортам. Скриншот заставки программы на телеканале ВГТРК



Информация о Евгении Чеснокове сайте РПЦ. Скриншот veved.ru

Из отчёта БФ «Община» за 2022 год. Скриншот veved.ru

Из отчёта БФ «Община» за 2022 год. Скриншот veved.ru

Из отчёта БФ «Община» за 2023 год (данные в тыс. рублей). Скриншот veved.ru

Презентация о мероприятиях «Общины» за 2023 год. Скриншот veved.ru

Скриншот veved.ru из телеграм-канала «Русская община ZOV»

Скриншот veved.ru из телеграм-канала «Русская община Екатеринбург»

Мобильное приложение «Община»

Регистрация в приложении «Община». Скриншот veved.ru

«Русская община» на страже нравственности

Фрагмент презентации о мероприятиях «Общины» за 2023 год. Скриншот veved.ru

Фрагмент презентации о мероприятиях «Общины» за 2023 год. Скриншот veved.ru





сообщалось в телеграм-канале «Русская община ZOV». «Выступление этих маргиналов должно было состояться на днях в Ельцин-центре. Но справедливо возмущённые братья из уральской Русской Общины стали предпринимать активные меры к запрету этой откровенной провокации. И не напрасно: концерт был отменен. Русские патриоты прямо и честно выразили свою ноту протеста против русофобской деятельности этого рассадника либеральной заразы на древней уральской земле»,

Скриншот veved.ru из телеграм-канала «Русская община ZOV»(«движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено )

Скриншот veved.ru из группы «Русская Община (ЕКБ)» в соцсети ВКонтакте

«Русская община» и ультраправые радикалы

Нижегородские националисты

Несмотря на плохое качество, легко разглядеть, что логотип на нашивке очень похож на логотип РО.

Фотографии из телеграм-канала «Антифа.ру»

Скриншот veved.ru из группы «НСН» ВКонтакте

Скриншот veved.ru из группы «НСН» ВКонтакте

Защита ультраправых насильников в Челябинске

«Как вы все знаете, в сеть выбросили ролик с тем, как наши подзащитные парни расправляются с другим парнем, который их в соцсетях оскорбил, унизил, высказался про них негативно (пострадавший написал в интернете “нацисты — лысые п***сы без мозгов” — прим. veved.ru). Ну и сделано это, конечно, было специально перед тем, как наше дело по драке передавать в суд, и можно было бы сформировать негативное мнение вообще в принципе о наших подзащитных. Вменяют самую поганую статью, там чуть ли не изнасилование групповое, хотя там, да, мальчишки не правы, побаловались фаллоимитатором. Адвокаты уже есть, которые по этому поводу там работают».





— подытожил Ткачук. «Все пытаются сместить акцент в сторону исключительно русских парней. Да, действительно, среди наших подзащитных есть люди, которые до сих пор так и не осознали вообще, что происходит, и, к сожалению, продолжают свою деструктивную деятельность. Но есть ребята, которые давно все поняли, давно во всем раскаялись и хотели бы закончить вообще отношения с этой деструктивной частью вот этой группы, выйти из этого всего движняка нехорошего, да. Но, к сожалению, у нас сейчас происходит действие, когда всех под одну гребенку тащат закрыть в СИЗО. Будем бороться»,

Чем занимается «Русская община» в Екатеринбурге

Численность ячеек по данным мобильного приложения «Община». Скриншот veved.ru

Скриншот veved.ru из группы «Русская община (ЕКБ) ВКонтакте





— отмечает Черноскутов. «Предложили заняться мне. Ну, я и не отказал. Вот и всё. Вообще [екатеринбургскую ячейку] возглавляю я, но у нас совет. У нас много координаторов, и мы все решения принимаем вместе»,

Скриншот veved.ru из телеграм-канала «Русская община ZOV»





— сообщил Черноскутов корреспонденту veved.ru. «Любой гражданин Российской Федерации по конституции может оказывать содействие силовикам и правоохранителям. Этим мы и занимаемся»,

Активисты «Русской общины» в составе совместного патруля с полицией. Фото: veved.ru

«Русские вперёд». Идеология «Русской общины»





— заявил «Вечерним ведомостям» Игорь Черноскутов. «Вы же понимаете, что туда заходят всякие провокаторы. Специально пишут, чтобы дискредитировать общину. У нас все люди адекватные. У нас в общине есть и этнические татары, и даже есть армянин. Два таджика есть, которые считают себя русскими людьми, им близка наша культура, наш язык. То есть, они выступают полностью за Россию, поэтому это тоже наши люди. И мы совершенно ничего не разжигаем. Мы просто любим свою страну»,

Комментарии от имени сообщества «Русская община (ЕКБ) ВКонтакте. Фото veved.ru

Пользователь под именем Stas — не просто участник, а администратор чата. Скриншоты veved.ru

Пост был опубликован в 2021 году. Скриншот veved.ru

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

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