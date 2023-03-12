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Суды и приставы упорно взыскивают долги с умершего 6 лет назад екатеринбуржца
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Недавно мы писали про случай с главным редактором «Вечерних ведомостей» Владиславом Постниковым, с которого из-за несогласованности действий суда и судебных приставов пытались повторно списать оплаченный им штраф. Эта ситуация разрешилась после запроса в ФССП. Однако проблема несогласованности действий судов и судебных приставов, по всей видимости, имеет системный характер — об этом говорит и число писем в редакцию после новости о ситуации с Постниковым с жалобами на аналогичное повторное списание приставами штрафов, и следующая история, о которой будет написано в этом тексте.
В этой истории, в отличие от вышеописанных, пострадать никто не мог – просто в силу того, что человек умер. Тем не менее она говорит о том, что рабочее время судей и судебных приставов, которое оплачивают налогоплательщики, расходуется на абсолютно бесполезные, а если быть точнее – бесперспективные действия. А попытка ответственных граждан эти бесполезные действия прекратить, ни к чему не приводит.
В настоящее время в картотеке исполнительных производств ФССП находятся два дела в отношении Евгения Госса, который умер более шести лет назад. При этом приставов о смерти Госса извещали. Оба дела возбуждены судебным приставом Кировского районного отделения судебных приставов Екатеринбурга Ольгой Обаниной.
Евгений Госс, 1975 года рождения, проживал в коммунальной квартире на окраине Екатеринбурга. Автор этих строк общался с ним в 2013 году. Тогда Госс злоупотреблял алкоголем и рассказывал о своих «связях» в органах власти, но при этом собирал на улице мелкие монеты и хвастался своей дружбой с местными бездомными. Никакого имущества у него не было – кроме неухоженной комнатки в коммуналке. В 2016 году Евгений Госс скончался и был похоронен на Северном кладбище Екатеринбурга.
Через два года после смерти у Госса объявился первый кредитор – НАО «Первое коллекторское бюро». Оно в 2018 году подало в Кировский районный суд Екатеринбурга заявление на выдачу судебного приказа. Мировой судья судебного участка №5 Надежда Мартыненко приказ выдала, и он в итоге оказался у судебного пристава Кировского районного отделения Ольги Обаниной. Ею было возбуждено исполнительное производство в отношении Госса, которое в 2019 году закрыли – в связи с отсутствием у Госса имущества.
Автор этих строк в январе 2020 года подал обращение в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, в котором указал, что Госс скончался в 2016 году, и предложил исполнительное производство в отношении него закрыть и убрать из банка данных исполнительных производств. К заявлению была приложена фотография могилы Госса, также было предложено запросить в ЗАГС подтверждение факта его смерти. Заявление зарегистрировали, поставив печать, но никакого ответа не дали.
Более того, после обращения закрытое ранее исполнительное производство в отношении Госса возобновили. Сделала это тот же пристав Обанина.
Но это исполнительное производство оказалось не последним — в 2022 году банк «Русский стандарт» подал в судебный участок №4 Кировского судебного района Екатеринбурга заявление о выдаче в отношении Госса судебного приказа на взыскание ещё одной задолженности. И в июле 2022 года мировой судья Дарья Лесняк вынесла новый судебный приказ, на основании которого было возбуждено новое исполнительное производство – снова приставом Ольгой Обаниной. В итоге в настоящее время у судебного пристава Обаниной находятся два исполнительных производства в отношении Госса – на общую сумму задолженности более 50 тысяч рублей. На сайте ФССП эту сумму покойнику предлагается оплатить.
«Вечерние Ведомости» направили запросы: в банк «Русский стандарт», в ГУФССП по Свердловской области и в Кировский районный суд города Екатеринбурга с просьбой сообщить, почему с умершего человека так активно пытаются взыскать задолженность (при том, что три года назад приставам сообщали о факте смерти).
В «Русском стандарте» ответили коротко: «текущая работа по данному кейсу уже скорректирована». Не уточнив, правда, в чём выражается корректировка. Судебный приказ в отношении Госса при этом банк отзывать не стал - исполнительное производство так и висит на сайте ФССП.
В самом ГУФССП сообщили, что «приставом был направлен запрос в регистрирующие органы, на который получен ответ о смерти должника». При этом в ФССП добавили, что исполнительное производство прекращается судом в случае смерти должника-гражданина, объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим, если требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику.
Из ответа ФССП можно сделать вывод, что именно суд в таком случае должен вынести и направить судебному приставу определение о прекращении исполнительного производства.
Кировский районный суд города Екатеринбурга ответил, что мировой судья не обязан перед вынесением судебного приказа направлять куда-либо какие-либо запросы о должнике. В ответе суда сказано, что в случае, если должник умер ещё до подачи заявления о вынесении судебного приказа, наследники имеют право обратиться к мировому судье с возражениями относительно исполнения судебного приказа, «представив доказательства, подтверждающие смерть должника».
Таким образом, ситуация вырисовывается следующая — пока наследники Госса не обратятся к мировому судье с возражениями насчёт обоих судебных приказов, суд не вынесет определений о прекращении исполнительных производств. А без определений мировых судей судебный пристав будет и дальше «взыскивать» 50 с лишним тысяч рублей с умершего более шести лет назад Госса. Не исключено, что найдутся и новые кредиторы Госса, которые тоже подадут заявления мировому судье о выдаче в отношении покойного судебных приказов. И в банке данных ФССП на него появятся новые исполнительные производства...
А ведь у Госса может вообще не быть наследников — родственники умершего, имеющие право на наследство, по российским законам, могут в это право не вступать. Таким образом, судебная система может тратить ресурсы на бесперспективные попытки взыскать с покойного какие-то деньги в течение многих лет.
Отметим, что пока готовился этот материал, пристав Обанина закрыла одно из двух исполнительных производств – правда, по тому же основанию, что уже делала это в 2019 году: в связи с отсутствием у Госса имущества. Как показала практика, это основание не стало препятствием для возбуждения производства вновь – действительно, вдруг в будущем покойник обзаведётся каким-то имуществом...
Глядя на происходящее, можно сделать вывод, что имеющие один и тот же корень «суд» система непосредственно судов и служба судебных приставов зачастую действуют абсолютно рассогласованно, расходуя деньги налогоплательщиков, мягко говоря, неэффективно. Ведь даже после получения информации о смерти должника суды и приставы продолжают тратить время на вынесение судебных приказов и возбуждение исполнительных производств. И это нам ещё не в полной мере известны все действия того же пристава – поскольку в открытом доступе нет информации о всех мерах, которые пристав принимала для взыскания денег у должника. Как знать, может быть, Ольга Обанина издавала отдельные постановления, чтобы, например, закрыть покойнику возможность выезда за границу... А это время можно было бы потратить на взыскание средств, например, у злостных неплательщиков алиментов. Или у других должников, у которых имеется имущество и от действий которых пострадали живые люди, ждущие теперь получения своих законных средств...
К слову, бывали случаи, когда судебная система всё же останавливала свои шестерёнки, когда становилось известно о смерти потенциального должника — здесь можно вспомнить дело об административном правонарушении в отношении правозащитницы Анны Пастуховой, на которую в 2021 году составляли протокол за участие в несогласованном митинге. Тогда дело поступило в Железнодорожный районный суд, но Пастухова вскоре умерла от коронавируса. И дело в итоге было прекращено в связи со смертью привлекаемого лица, хотя судья вполне мог вынести постановление и далее передать дело приставам, особенно учитывая то, что присутствие лица на заседании по этой категории дел необязательно. Однако суд этого не сделал, причём, по информации «Вечерних ведомостей», никто из близких Анны Патуховой о факте её смерти суду не сообщал. Может, конечно, причина в том, что Анна Пастухова была публичной персоной (о смерти которой написали многие городские СМИ), а Евгений Госс нет? Впрочем, справка из ЗАГСа в отношении обоих всё равно сказала бы об одном и том же – факте смерти, так что вопросы к системе остаются...
В этой истории, в отличие от вышеописанных, пострадать никто не мог – просто в силу того, что человек умер. Тем не менее она говорит о том, что рабочее время судей и судебных приставов, которое оплачивают налогоплательщики, расходуется на абсолютно бесполезные, а если быть точнее – бесперспективные действия. А попытка ответственных граждан эти бесполезные действия прекратить, ни к чему не приводит.
Должник
В настоящее время в картотеке исполнительных производств ФССП находятся два дела в отношении Евгения Госса, который умер более шести лет назад. При этом приставов о смерти Госса извещали. Оба дела возбуждены судебным приставом Кировского районного отделения судебных приставов Екатеринбурга Ольгой Обаниной.
Евгений Госс, 1975 года рождения, проживал в коммунальной квартире на окраине Екатеринбурга. Автор этих строк общался с ним в 2013 году. Тогда Госс злоупотреблял алкоголем и рассказывал о своих «связях» в органах власти, но при этом собирал на улице мелкие монеты и хвастался своей дружбой с местными бездомными. Никакого имущества у него не было – кроме неухоженной комнатки в коммуналке. В 2016 году Евгений Госс скончался и был похоронен на Северном кладбище Екатеринбурга.
Могила Евгения Госса. Фото: archive-ural.ru
Через два года после смерти у Госса объявился первый кредитор – НАО «Первое коллекторское бюро». Оно в 2018 году подало в Кировский районный суд Екатеринбурга заявление на выдачу судебного приказа. Мировой судья судебного участка №5 Надежда Мартыненко приказ выдала, и он в итоге оказался у судебного пристава Кировского районного отделения Ольги Обаниной. Ею было возбуждено исполнительное производство в отношении Госса, которое в 2019 году закрыли – в связи с отсутствием у Госса имущества.
После извещения о смерти должника попытки взыскать с него деньги только усилились
Автор этих строк в январе 2020 года подал обращение в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, в котором указал, что Госс скончался в 2016 году, и предложил исполнительное производство в отношении него закрыть и убрать из банка данных исполнительных производств. К заявлению была приложена фотография могилы Госса, также было предложено запросить в ЗАГС подтверждение факта его смерти. Заявление зарегистрировали, поставив печать, но никакого ответа не дали.
Заявление с извещением о смерти должника с отметкой о принятии ФССП.
Более того, после обращения закрытое ранее исполнительное производство в отношении Госса возобновили. Сделала это тот же пристав Обанина.
Но это исполнительное производство оказалось не последним — в 2022 году банк «Русский стандарт» подал в судебный участок №4 Кировского судебного района Екатеринбурга заявление о выдаче в отношении Госса судебного приказа на взыскание ещё одной задолженности. И в июле 2022 года мировой судья Дарья Лесняк вынесла новый судебный приказ, на основании которого было возбуждено новое исполнительное производство – снова приставом Ольгой Обаниной. В итоге в настоящее время у судебного пристава Обаниной находятся два исполнительных производства в отношении Госса – на общую сумму задолженности более 50 тысяч рублей. На сайте ФССП эту сумму покойнику предлагается оплатить.
Что говорят взыскатели
«Вечерние Ведомости» направили запросы: в банк «Русский стандарт», в ГУФССП по Свердловской области и в Кировский районный суд города Екатеринбурга с просьбой сообщить, почему с умершего человека так активно пытаются взыскать задолженность (при том, что три года назад приставам сообщали о факте смерти).
В «Русском стандарте» ответили коротко: «текущая работа по данному кейсу уже скорректирована». Не уточнив, правда, в чём выражается корректировка. Судебный приказ в отношении Госса при этом банк отзывать не стал - исполнительное производство так и висит на сайте ФССП.
В самом ГУФССП сообщили, что «приставом был направлен запрос в регистрирующие органы, на который получен ответ о смерти должника». При этом в ФССП добавили, что исполнительное производство прекращается судом в случае смерти должника-гражданина, объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим, если требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику.
Здание, в котором заседают мировые судьи Кировского района Екатеринбурга. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из ответа ФССП можно сделать вывод, что именно суд в таком случае должен вынести и направить судебному приставу определение о прекращении исполнительного производства.
Кировский районный суд города Екатеринбурга ответил, что мировой судья не обязан перед вынесением судебного приказа направлять куда-либо какие-либо запросы о должнике. В ответе суда сказано, что в случае, если должник умер ещё до подачи заявления о вынесении судебного приказа, наследники имеют право обратиться к мировому судье с возражениями относительно исполнения судебного приказа, «представив доказательства, подтверждающие смерть должника».
Ответ Кировского районного суда Екатеринбурга «Вечерним ведомостям»
Таким образом, ситуация вырисовывается следующая — пока наследники Госса не обратятся к мировому судье с возражениями насчёт обоих судебных приказов, суд не вынесет определений о прекращении исполнительных производств. А без определений мировых судей судебный пристав будет и дальше «взыскивать» 50 с лишним тысяч рублей с умершего более шести лет назад Госса. Не исключено, что найдутся и новые кредиторы Госса, которые тоже подадут заявления мировому судье о выдаче в отношении покойного судебных приказов. И в банке данных ФССП на него появятся новые исполнительные производства...
А ведь у Госса может вообще не быть наследников — родственники умершего, имеющие право на наследство, по российским законам, могут в это право не вступать. Таким образом, судебная система может тратить ресурсы на бесперспективные попытки взыскать с покойного какие-то деньги в течение многих лет.
В настоящий момент в банке данных исполнительных производств находятся два исполнительных производства на умершего.
Отметим, что пока готовился этот материал, пристав Обанина закрыла одно из двух исполнительных производств – правда, по тому же основанию, что уже делала это в 2019 году: в связи с отсутствием у Госса имущества. Как показала практика, это основание не стало препятствием для возбуждения производства вновь – действительно, вдруг в будущем покойник обзаведётся каким-то имуществом...
Один корень как корень проблемы?
Глядя на происходящее, можно сделать вывод, что имеющие один и тот же корень «суд» система непосредственно судов и служба судебных приставов зачастую действуют абсолютно рассогласованно, расходуя деньги налогоплательщиков, мягко говоря, неэффективно. Ведь даже после получения информации о смерти должника суды и приставы продолжают тратить время на вынесение судебных приказов и возбуждение исполнительных производств. И это нам ещё не в полной мере известны все действия того же пристава – поскольку в открытом доступе нет информации о всех мерах, которые пристав принимала для взыскания денег у должника. Как знать, может быть, Ольга Обанина издавала отдельные постановления, чтобы, например, закрыть покойнику возможность выезда за границу... А это время можно было бы потратить на взыскание средств, например, у злостных неплательщиков алиментов. Или у других должников, у которых имеется имущество и от действий которых пострадали живые люди, ждущие теперь получения своих законных средств...
ГУ ФССП по Свердловской области. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
К слову, бывали случаи, когда судебная система всё же останавливала свои шестерёнки, когда становилось известно о смерти потенциального должника — здесь можно вспомнить дело об административном правонарушении в отношении правозащитницы Анны Пастуховой, на которую в 2021 году составляли протокол за участие в несогласованном митинге. Тогда дело поступило в Железнодорожный районный суд, но Пастухова вскоре умерла от коронавируса. И дело в итоге было прекращено в связи со смертью привлекаемого лица, хотя судья вполне мог вынести постановление и далее передать дело приставам, особенно учитывая то, что присутствие лица на заседании по этой категории дел необязательно. Однако суд этого не сделал, причём, по информации «Вечерних ведомостей», никто из близких Анны Патуховой о факте её смерти суду не сообщал. Может, конечно, причина в том, что Анна Пастухова была публичной персоной (о смерти которой написали многие городские СМИ), а Евгений Госс нет? Впрочем, справка из ЗАГСа в отношении обоих всё равно сказала бы об одном и том же – факте смерти, так что вопросы к системе остаются...
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