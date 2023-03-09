В ФССП объяснили, почему пытались повторно списать сумму штрафа с главреда «Вечерних ведомостей»

«Исполнительное производство возбуждено на основании направленного судом исполнительного документа на принудительное исполнение с отметкой об отсутствии оплаты штрафа. <...> на основе проведённой проверки поступивших в запросе данных и предъявленных 02.03.2023 должником документов о произведённой оплате, исполнительное производство окончено фактическим исполнением»

— отметили в ФССП

После привлечения к административной ответственности у граждан есть возможность для оплаты административного штрафа в добровольном порядке 60 дней. Обязанность гражданина – оплатить штраф и уведомить суд об этом. Если гражданин в добровольный срок не производит оплату штрафа или не уведомляет суд о произведённой оплате в установленный срок, исполнительный документ направляется на принудительное исполнение.