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В ФССП объяснили, почему пытались повторно списать сумму штрафа с главреда «Вечерних ведомостей»
И сразу сняли арест
Общество
Фото: Саша Зубковский
В управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области объяснили, по какой причине было возбуждено исполнительное производство на главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова.
Напомним, исполнительное производство в отношении Постникова было возбуждено 14 февраля 2023 года – несмотря на оплату им штрафа по соответствующему административному делу за два месяца до этого. О том, что приставы пытаются повторно взыскать с него уже оплаченный штраф в размере 100 тысяч рублей, Постников узнал случайно – увидев соответствующее уведомление на Госуслугах.
В пресс-службе ФССП «Вечерним ведомостям» сообщили, что документ на принудительное исполнение им отправил Кировский районный суд, причём из суда исполнительный документ поступил с отметкой об отсутствии оплаты Постниковым штрафа.
Исполнительное производство действительно было закрыто на следующий день после отправки запроса – уведомление о задолженности пропало из личного кабинета Постникова на сайте Госуслуг и из базы данных ФССП.
«Вечерние ведомости» сделали запрос в Кировский районный суд, чтобы узнать – по какой причине материал в отношении Постникова был передан в ФССП несмотря на то, что платёжное поручение об оплате штрафа Постников лично относил в суд для приобщения в дело.
За что был назначен сам штраф, мы писали ранее. Принять участие в этом деле Постников смог только на стадии апелляции – о заседании суда первой инстанции главред «Вечерних ведомостей» уведомлен не был.
Отметим, что Владислав Постников – не единственный, кто столкнулся с возбуждением исполнительного производства при оплаченном штрафе – после того как мы написали о случае главреда «Вечерних ведомостей», об аналогичных проблемах заявили депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарёв и житель Качканара Дмитрий Отраднов – в их случае штрафы также были назначены по статье 20.3.3 КоАП в 2022 году Ленинским райсудом Екатеринбурга и Качканарским городским судом соответственно.
В ФССП не раскрыли подробной информации по случаям Холодарёва и Отраднова, ссылаясь на защиту персональных данных, однако предположили, что их проблемы могут быть связаны с тем, что они не уведомили суд об оплате штрафа.
Напомним, исполнительное производство в отношении Постникова было возбуждено 14 февраля 2023 года – несмотря на оплату им штрафа по соответствующему административному делу за два месяца до этого. О том, что приставы пытаются повторно взыскать с него уже оплаченный штраф в размере 100 тысяч рублей, Постников узнал случайно – увидев соответствующее уведомление на Госуслугах.
В пресс-службе ФССП «Вечерним ведомостям» сообщили, что документ на принудительное исполнение им отправил Кировский районный суд, причём из суда исполнительный документ поступил с отметкой об отсутствии оплаты Постниковым штрафа.
«Исполнительное производство возбуждено на основании направленного судом исполнительного документа на принудительное исполнение с отметкой об отсутствии оплаты штрафа. <...> на основе проведённой проверки поступивших в запросе данных и предъявленных 02.03.2023 должником документов о произведённой оплате, исполнительное производство окончено фактическим исполнением»
— сообщили в ФССП
Исполнительное производство действительно было закрыто на следующий день после отправки запроса – уведомление о задолженности пропало из личного кабинета Постникова на сайте Госуслуг и из базы данных ФССП.
«Вечерние ведомости» сделали запрос в Кировский районный суд, чтобы узнать – по какой причине материал в отношении Постникова был передан в ФССП несмотря на то, что платёжное поручение об оплате штрафа Постников лично относил в суд для приобщения в дело.
Ходатайство о приобщении платёжного документа об оплате штрафа, которое Постников отнёс лично в Кировский суд, с отметкой о принятии
За что был назначен сам штраф, мы писали ранее. Принять участие в этом деле Постников смог только на стадии апелляции – о заседании суда первой инстанции главред «Вечерних ведомостей» уведомлен не был.
Отметим, что Владислав Постников – не единственный, кто столкнулся с возбуждением исполнительного производства при оплаченном штрафе – после того как мы написали о случае главреда «Вечерних ведомостей», об аналогичных проблемах заявили депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарёв и житель Качканара Дмитрий Отраднов – в их случае штрафы также были назначены по статье 20.3.3 КоАП в 2022 году Ленинским райсудом Екатеринбурга и Качканарским городским судом соответственно.
В ФССП не раскрыли подробной информации по случаям Холодарёва и Отраднова, ссылаясь на защиту персональных данных, однако предположили, что их проблемы могут быть связаны с тем, что они не уведомили суд об оплате штрафа.
После привлечения к административной ответственности у граждан есть возможность для оплаты административного штрафа в добровольном порядке 60 дней. Обязанность гражданина – оплатить штраф и уведомить суд об этом. Если гражданин в добровольный срок не производит оплату штрафа или не уведомляет суд о произведённой оплате в установленный срок, исполнительный документ направляется на принудительное исполнение.
— отметили в ФССП
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