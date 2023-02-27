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С главного редактора «Вечерних ведомостей» хотят повторно списать 100-тысячный штраф, который он давно оплатил
Общество
Фото: Саша Зубковский
С главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова судебные приставы намерены повторно списать штраф, который он оплатил в декабре прошлого года. Об этом сам Постников написал в своём телеграм-канале, приложив скриншот с сайта ФССП.
Штраф был назначен в июле прошлого года Кировским районным судом Екатеринбурга по весьма странному делу - возбуждённому полицией из-за иллюстрации к новости от 24 февраля 2022 года. Суды двух инстанций проигнорировали тот факт, что новость была размещена до принятия новых законов о "дискредитации использования российской армии", фактически это стало первым случаем наказания главреда российского СМИ по статье 20.3.3 КоАП не за какое-либо публичное действие, а за бездействие – неудаление новости, выпущенной до принятия ограничительных законов. Отметим, что этот протокол был составлен екатеринбургским УМВД 28 мая 2022 года – в выходной день, спустя менее суток после того как в телеграм-канале «Вечерние ведомости» было опубликовано резонансное видео с применением силы сотрудниками екатеринбургского УМВД по отношению к прохожим в центре Екатеринбурга.
Сам Постников заявил, что пока не знает, ошибка это, или чей-то злой умысел – платёжное поручение об оплате штрафа он лично относил в Кировский районный суд 12 декабря 2022 года, а сам платёж был совершён строго по тем реквизитам, которые были указаны в постановлении суда. Однако по какой-то причине 14 февраля 2023 года было возбуждено исполнительное производство, о чём он узнал, увидев сообщение на Госуслугах.
Штраф был назначен в июле прошлого года Кировским районным судом Екатеринбурга по весьма странному делу - возбуждённому полицией из-за иллюстрации к новости от 24 февраля 2022 года. Суды двух инстанций проигнорировали тот факт, что новость была размещена до принятия новых законов о "дискредитации использования российской армии", фактически это стало первым случаем наказания главреда российского СМИ по статье 20.3.3 КоАП не за какое-либо публичное действие, а за бездействие – неудаление новости, выпущенной до принятия ограничительных законов. Отметим, что этот протокол был составлен екатеринбургским УМВД 28 мая 2022 года – в выходной день, спустя менее суток после того как в телеграм-канале «Вечерние ведомости» было опубликовано резонансное видео с применением силы сотрудниками екатеринбургского УМВД по отношению к прохожим в центре Екатеринбурга.
Сам Постников заявил, что пока не знает, ошибка это, или чей-то злой умысел – платёжное поручение об оплате штрафа он лично относил в Кировский районный суд 12 декабря 2022 года, а сам платёж был совершён строго по тем реквизитам, которые были указаны в постановлении суда. Однако по какой-то причине 14 февраля 2023 года было возбуждено исполнительное производство, о чём он узнал, увидев сообщение на Госуслугах.
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