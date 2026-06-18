Возрастное ограничение 18+

Идёт сбор средств на экспертизу по Пышминским озёркам

19.30 Понедельник, 22 июня 2026
Фото: телеграм-канал «Калиновский лесной парк»
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Уникальная природная территория Пышминские озёрки может получить официальный охраняемый статус. Для этого его защитники разработали план действий, способный обеспечить долгосрочную защиту этого места.

Ключевым шагом на пути к цели станет работа экспертов-биологов, исследовавших местную флору и фауну. Их задача — документально подтвердить присутствие на территории краснокнижных видов растений и животных. Собранные экспертами данные станут научным обоснованием для присоединения Пышминских озёрок к особо охраняемой природной территории — Калиновскому лесному парку. Без статуса ООПТ территория останется уязвимой и наверняка будет рано или поздно закатана под асфальт.

Необходимые заключения экспертов готовы к оформлению. Сейчас перед инициаторами проекта стоит практическая задача — оплатить услуги специалистов. Общая сумма составляет 25 тысяч рублей. Часть её собрана, но сбор денег продолжается. Ссылка для пожертвования размещена на сайте peacefulpeople.ru.

Напомним, что по ныне существующим планам через территорию Пышминских озёрок собираются провести большую автотрассу — дублёр проспекта Космонавтов. У противников такого решения дорожной проблемы недавно появились сторонники — областные власти рекомендовали мэрии Екатеринбурга не прокладывать через парк асфальтовое покрытие.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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Мэрия Екатеринбурга за 201 млн рублей рублей ищет подрядчика, готового обосновать необходимость продления метро

В документе значится продление первой линии в сторону Верхней Пышмы
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15:52 На семь водителей составили протоколы из-за неправильной перевозки детей в Алапаевске
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11:21 Пожилого новоуральца признали виновным в реабилитации нацизма
11:10 В Свердловской области на 10% снизилась активность соискателей
10:43 Жителя Артинского района приговорили к лишению свободы за убийство женщины в 2007 году
10:04 Свердловские предприятия могут помочь со строительством энергоблока №5 для Белоярской АЭС
09:23 Водитель без попал в ДТП под Североуральском
18:21 В Екатеринбурге водитель автобуса пырнул ножом одного из пассажиров
17:21 В Екатеринбурге при пожаре в девятиэтажке спасли семь человек
15:23 С жары, гроз и дождей начнется неделя в Свердловской области
14:48 На трассе М-12 под Ревдой ограничивали движение из-за ДТП с грузовиками
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