Возрастное ограничение 18+
Идёт сбор средств на экспертизу по Пышминским озёркам
Фото: телеграм-канал «Калиновский лесной парк»
Уникальная природная территория Пышминские озёрки может получить официальный охраняемый статус. Для этого его защитники разработали план действий, способный обеспечить долгосрочную защиту этого места.
Ключевым шагом на пути к цели станет работа экспертов-биологов, исследовавших местную флору и фауну. Их задача — документально подтвердить присутствие на территории краснокнижных видов растений и животных. Собранные экспертами данные станут научным обоснованием для присоединения Пышминских озёрок к особо охраняемой природной территории — Калиновскому лесному парку. Без статуса ООПТ территория останется уязвимой и наверняка будет рано или поздно закатана под асфальт.
Необходимые заключения экспертов готовы к оформлению. Сейчас перед инициаторами проекта стоит практическая задача — оплатить услуги специалистов. Общая сумма составляет 25 тысяч рублей. Часть её собрана, но сбор денег продолжается. Ссылка для пожертвования размещена на сайте peacefulpeople.ru.
Напомним, что по ныне существующим планам через территорию Пышминских озёрок собираются провести большую автотрассу — дублёр проспекта Космонавтов. У противников такого решения дорожной проблемы недавно появились сторонники — областные власти рекомендовали мэрии Екатеринбурга не прокладывать через парк асфальтовое покрытие. Мероприятие для возрастной категории 18+
Ключевым шагом на пути к цели станет работа экспертов-биологов, исследовавших местную флору и фауну. Их задача — документально подтвердить присутствие на территории краснокнижных видов растений и животных. Собранные экспертами данные станут научным обоснованием для присоединения Пышминских озёрок к особо охраняемой природной территории — Калиновскому лесному парку. Без статуса ООПТ территория останется уязвимой и наверняка будет рано или поздно закатана под асфальт.
Необходимые заключения экспертов готовы к оформлению. Сейчас перед инициаторами проекта стоит практическая задача — оплатить услуги специалистов. Общая сумма составляет 25 тысяч рублей. Часть её собрана, но сбор денег продолжается. Ссылка для пожертвования размещена на сайте peacefulpeople.ru.
Напомним, что по ныне существующим планам через территорию Пышминских озёрок собираются провести большую автотрассу — дублёр проспекта Космонавтов. У противников такого решения дорожной проблемы недавно появились сторонники — областные власти рекомендовали мэрии Екатеринбурга не прокладывать через парк асфальтовое покрытие. Мероприятие для возрастной категории 18+
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