Возрастное ограничение 18+
В рамках фестиваля «Одна шестая» впервые проведут конкурс анимационного дебюта
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Фестиваль дебютного кино «Одна шестая» впервые рассмотрит в отдельной категории анимационные фильмы. Уже отобрана дюжина мультиков от начинающих авторов со всего постсоветского пространства.
Фестиваль «Одна шестая» пройдёт с 29 августа по 3 сентября 2026 года. Киносмотр состоится в 5 раз, но впервые на нём будет представлена анимация. Как и в остальных категориях, в этой принимаются заявки от режиссёров-дебютантов, представляющих свою первую или вторую полноценную работу. Продолжительность мультика должна быть не более 20 минут. Ещё более важное условие «свежесть» произведения — оно должно быть создано не ранее 2025 года. Тематика фильма-претендента должна быть детской или семейной.
По итогам конкурса будут вручены два приза. Первый — «Лучший национальный анимационный дебют» — достанется российскому автору. Второй приз, «Лучший зарубежный анимационный дебют», получит участник из другой страны Евразии. Как рассчитывают организаторы — Свердловская киностудия и Инновационный культурный центр, — конкурс анимации в рамках «Одной шестой» станет важной точкой притяжения для молодых аниматоров России и евразийских государств.
Приём заявок открыт до 10 июля 2026 года на официальном сайте фестиваля. Мероприятие для возрастной категории 18+
Фестиваль «Одна шестая» пройдёт с 29 августа по 3 сентября 2026 года. Киносмотр состоится в 5 раз, но впервые на нём будет представлена анимация. Как и в остальных категориях, в этой принимаются заявки от режиссёров-дебютантов, представляющих свою первую или вторую полноценную работу. Продолжительность мультика должна быть не более 20 минут. Ещё более важное условие «свежесть» произведения — оно должно быть создано не ранее 2025 года. Тематика фильма-претендента должна быть детской или семейной.
По итогам конкурса будут вручены два приза. Первый — «Лучший национальный анимационный дебют» — достанется российскому автору. Второй приз, «Лучший зарубежный анимационный дебют», получит участник из другой страны Евразии. Как рассчитывают организаторы — Свердловская киностудия и Инновационный культурный центр, — конкурс анимации в рамках «Одной шестой» станет важной точкой притяжения для молодых аниматоров России и евразийских государств.
Приём заявок открыт до 10 июля 2026 года на официальном сайте фестиваля. Мероприятие для возрастной категории 18+
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