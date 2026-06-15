Возрастное ограничение 18+
Пожилого новоуральца признали виновным в реабилитации нацизма
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в Свердловском областном суде вынесли приговор 72-летнему жителю Новоуральска. Его признали виновным в реабилитации нацизма за пост в интернете.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, эту публикацию пожилой мужчина сделал в марте 2022 года. Он опубликовал пост с текстом и двумя фотографиями, на одной из которых была мемориальная тумба с надписью, которая и стала поводом для возбуждения уголовного дела.
Ведомство не уточняет, что именно было написано на мемориальной тумбе, но ссылается на результаты экспертизы, показавшей, что эта надпись содержит совокупность лингвистических и психологических признаков презрительно-негативного отношения к мемориальному сооружению. Речь идёт об Аллее Боевой Славы, увековечивающей память погибших в годы Великой Отечественной войны, – именно там была сфотографирована мемориальная тумба.
В итоге суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично, в том числе с использованием сети «Интернет») и назначил ему 1 год принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также пенсионеру запретили делать публикации в интернете в течение 2 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, эту публикацию пожилой мужчина сделал в марте 2022 года. Он опубликовал пост с текстом и двумя фотографиями, на одной из которых была мемориальная тумба с надписью, которая и стала поводом для возбуждения уголовного дела.
Ведомство не уточняет, что именно было написано на мемориальной тумбе, но ссылается на результаты экспертизы, показавшей, что эта надпись содержит совокупность лингвистических и психологических признаков презрительно-негативного отношения к мемориальному сооружению. Речь идёт об Аллее Боевой Славы, увековечивающей память погибших в годы Великой Отечественной войны, – именно там была сфотографирована мемориальная тумба.
В итоге суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично, в том числе с использованием сети «Интернет») и назначил ему 1 год принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также пенсионеру запретили делать публикации в интернете в течение 2 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пожилого уральца осудили за контрабанду леса
15 июня 2026
15 июня 2026