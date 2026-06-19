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Жителя Артинского района приговорили к лишению свободы за убийство женщины в 2007 году
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Артинский районный суд вынес приговор по делу об убийстве с покушением на изнасилование, совершённом более 18 лет назад. Виновным признали 45-летнего местного жителя.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, гособвинитель представил суду доказательства того, что 19 июля 2007 года ныне осуждённый сначала попытался изнасиловать женщину, а чтобы она не заявила на него в милицию – задушил её.
После этого он спрятал тело убитой под ветками и скрылся.
Суд признал мужчину виновным по пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с покушением на изнасилование) и назначил с учётом позиции прокурора 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, гособвинитель представил суду доказательства того, что 19 июля 2007 года ныне осуждённый сначала попытался изнасиловать женщину, а чтобы она не заявила на него в милицию – задушил её.
«Местный житель, склонившись над потерпевшей, деревянным топорищем сдавил ей шею, вызвав тем самым механическую асфиксию, повлекшую смерть»,
– рассказали в ведомстве.
После этого он спрятал тело убитой под ветками и скрылся.
Суд признал мужчину виновным по пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с покушением на изнасилование) и назначил с учётом позиции прокурора 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мероприятие для возрастной категории 18+
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