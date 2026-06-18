В Екатеринбурге водитель автобуса пырнул ножом одного из пассажиров

В ситуации, когда на тебя нападают пятеро пьяных людей, вооружённых электрошокером, в пустом салоне поздно ночью остаётся одно: защищать свою жизнь. Водитель был вынужден обороняться и защищать свою жизнь всеми доступными средствами,



— говорится в сообщении перевозчика



Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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