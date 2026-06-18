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В Екатеринбурге водитель автобуса пырнул ножом одного из пассажиров
Скриншот из видео: «Екатеринбург. Главное»
В Екатеринбурге вечером 20 июня произошёл конфликт между водителем автобуса и пассажирами. Сообщения об инциденте в автобусе №67 появились в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». По словам очевидцев, на остановке «ТРЦ Мегаполис» водитель вышел из кабины и начал кричать матом, требуя, чтобы все покинули автобус.
По версии очевидцев, несколько пассажиров подошли к водителю, чтобы выяснить причину высадки. После этого между сторонами произошёл конфликт, который перерос в драку. Как утверждают авторы публикации, водитель достал нож и нанёс ранения одному из молодых людей. Сообщалось, что пострадавший 19-летний парень был госпитализирован.
Позже в телеграм-канале «Автобусы Екатеринбурга» появилась, как утверждается, официальная позиция перевозчика. Автобусное предприятие сообщило, что водитель в тот вечер выполнял последний рейс по маршруту №67. В 23.22 автобус отправился от остановки «Ритейл Парк» в сторону автовокзала, а на остановке «Военная» в салон вошла компания из пяти молодых людей, которые, как утверждается, находились в состоянии опьянения.
В 00.04 на конечной остановке «Автовокзал» водитель объявил о завершении маршрута и попросил пассажиров покинуть салон. После этого, по версии перевозчика, пятеро молодых людей подошли к кабине и спровоцировали конфликт. В компании утверждают, что на водителя напали, применив в том числе электрошокер. Также сообщается, что автобус получил повреждения.
После инцидента водитель самостоятельно обратился в ближайший отдел полиции. В компании также сообщили, что рассматривают возможность установки тревожных кнопок в автобусах для оперативного вызова полиции в экстренных ситуациях.
Как сообщают СМИ, сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Мероприятие для возрастной категории 18+
По версии очевидцев, несколько пассажиров подошли к водителю, чтобы выяснить причину высадки. После этого между сторонами произошёл конфликт, который перерос в драку. Как утверждают авторы публикации, водитель достал нож и нанёс ранения одному из молодых людей. Сообщалось, что пострадавший 19-летний парень был госпитализирован.
Позже в телеграм-канале «Автобусы Екатеринбурга» появилась, как утверждается, официальная позиция перевозчика. Автобусное предприятие сообщило, что водитель в тот вечер выполнял последний рейс по маршруту №67. В 23.22 автобус отправился от остановки «Ритейл Парк» в сторону автовокзала, а на остановке «Военная» в салон вошла компания из пяти молодых людей, которые, как утверждается, находились в состоянии опьянения.
В 00.04 на конечной остановке «Автовокзал» водитель объявил о завершении маршрута и попросил пассажиров покинуть салон. После этого, по версии перевозчика, пятеро молодых людей подошли к кабине и спровоцировали конфликт. В компании утверждают, что на водителя напали, применив в том числе электрошокер. Также сообщается, что автобус получил повреждения.
В ситуации, когда на тебя нападают пятеро пьяных людей, вооружённых электрошокером, в пустом салоне поздно ночью остаётся одно: защищать свою жизнь. Водитель был вынужден обороняться и защищать свою жизнь всеми доступными средствами,
— говорится в сообщении перевозчика
— говорится в сообщении перевозчика
После инцидента водитель самостоятельно обратился в ближайший отдел полиции. В компании также сообщили, что рассматривают возможность установки тревожных кнопок в автобусах для оперативного вызова полиции в экстренных ситуациях.
Как сообщают СМИ, сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Мероприятие для возрастной категории 18+
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