Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области на 10% снизилась активность соискателей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На рынке труда Свердловской области сезонный спад активности соискателей: по сравнению с апрелем этого года количество активных резюме к началу июня снизилось на 10%.
За май резюме разместили или обновили 245,8 тысячи человек, рассказали исследователи hh.ru. По словам директора площадки Оксаны Сидлецкой, снижение активности соискателей летом – это сезонная тенденция, которая говорит о стабильной ситуации на рынке труда.
По её словам, в этот период как раз появляется больше вакансий.
При этом, по данным площадки, интерес к трудоустройству сохраняется в таких сферах как «Рабочий персонал» (18% всех активных резюме в регионе), «Продажи, обслуживание клиентов» (17%), «Домашний, обслуживающий персонал» (15%), «Транспорт, логистика, перевозки» (14%), «Строительство, недвижимость» (12%), а также «Производство, сервисное обслуживание» (11%). Мероприятие для возрастной категории 18+
За май резюме разместили или обновили 245,8 тысячи человек, рассказали исследователи hh.ru. По словам директора площадки Оксаны Сидлецкой, снижение активности соискателей летом – это сезонная тенденция, которая говорит о стабильной ситуации на рынке труда.
«В этот период люди обычно не спешат менять работу без серьёзной необходимости и откладывают карьерные перемены на начало осени, бизнес-сезон»,
– комментирует Сидлецкая.
По её словам, в этот период как раз появляется больше вакансий.
При этом, по данным площадки, интерес к трудоустройству сохраняется в таких сферах как «Рабочий персонал» (18% всех активных резюме в регионе), «Продажи, обслуживание клиентов» (17%), «Домашний, обслуживающий персонал» (15%), «Транспорт, логистика, перевозки» (14%), «Строительство, недвижимость» (12%), а также «Производство, сервисное обслуживание» (11%). Мероприятие для возрастной категории 18+
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