В парке Маяковского появились «Летние штучки»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На аллее Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского в Екатеринбурге появился небольшой деревянный домик. Названием «Летние штучки» на нём подсказывает посетителям, что здесь можно взять напрокат спортивный и игровой инвентарь.Ассортимент «Летних штучек» удивляет разнообразием. Любители подвижных игр найдут здесь бадминтон, пляжный бадминтон, настольный теннис, волейбольный мяч и фрисби. Для тех, кто предпочитает что-то экзотическое или необычное, припасены бумеранг и игра-ловушка с мячиками-липучками. Ценители спокойного времяпрепровождения могут взять шахматы, домино или настольные игры, а поклонники йоги — удобные коврики.Все «летние штучки» выдаются во временное пользование отдыхающим совершенно бесплатно. Однако, бесплатный временной лимит — один час, а за любую «штучку» придётся оставить залог. Кроме того, нужно будет заполнить договор, в котором оговаривается, как компенсируется поломка или потеря инвентаря.Домик «Летние штучки» работает ежедневно с 11.00 до 20.00 при отсутствии дождя. В непогоду инвентарь не выдаётся (да, и вряд ли кому-то захочется поиграть, например, в теннис под ливнем). Мероприятие для возрастной категории 18+