Екатеринбург набрал необходимое число голосов для получения федеральных средств на благоустройство

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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12 июня завершилось голосование за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». По данным с Госуслуг, екатеринбуржцы отдали более 305 тысяч голосов, что превысило установленный целевой показатель в 290 тысяч.Наибольшее число голосов получила набережная Исети на участке от улицы Декабристов до Белинского. За этот проект проголосовали более 85 тысяч человек.В результате территория сможет претендовать на федеральное финансирование в 2027 году.Мероприятие для возрастной категории 18+