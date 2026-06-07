Возрастное ограничение 18+
Екатеринбург набрал необходимое число голосов для получения федеральных средств на благоустройство
Иллюстрация: Госуслуги
12 июня завершилось голосование за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». По данным с Госуслуг, екатеринбуржцы отдали более 305 тысяч голосов, что превысило установленный целевой показатель в 290 тысяч.
Наибольшее число голосов получила набережная Исети на участке от улицы Декабристов до Белинского. За этот проект проголосовали более 85 тысяч человек.
В результате территория сможет претендовать на федеральное финансирование в 2027 году.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Наибольшее число голосов получила набережная Исети на участке от улицы Декабристов до Белинского. За этот проект проголосовали более 85 тысяч человек.
В результате территория сможет претендовать на федеральное финансирование в 2027 году.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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