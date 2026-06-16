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Свердловские предприятия могут помочь со строительством энергоблока №5 для Белоярской АЭС
Фото предоставлено Белоярской АЭС
В Свердловской области обсуждают возможность участия местных предприятий в строительстве энергоблока №5 для Белоярской атомной станции. Таким образом производства региона хотят обеспечить заказами, а область – налоговыми отчислениями.
По данным пресс-службы Белоярской АЭС, местные предприятия могут поставлять строительные материалы и оборудование, а также питание для строителей. Помимо этого, обсуждается вопрос размещения рабочих на время строительства.
Сообщается, что первый заместитель губернатора Свердловской области, министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков видит в строительстве нового энергоблока инвестиционно-значимый объект. По его словам, Заречный – уникальный город, который активно развивается и в будущем станет «экспортным образцом наукограда».
Напомним, начать строительство энергоблока №5 для Белоярской атомной станции собираются в 2027 году. В новом энергоблоке собираются разместить БН-1200М – первый в мире серийный энергоблок с реактором на быстрых нейтронах IV поколения. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным пресс-службы Белоярской АЭС, местные предприятия могут поставлять строительные материалы и оборудование, а также питание для строителей. Помимо этого, обсуждается вопрос размещения рабочих на время строительства.
«По прогнозам экспертов, в пиковый этап сооружения на стройплощадке будет одновременно находиться порядка 5-7 тысяч строителей, и часть из них приедет в город с семьями. Это потребует создания дополнительной инфраструктуры для комфортного проживания – детских садов, школ, жилых домов»,
– рассказали в пресс-службе станции.
Сообщается, что первый заместитель губернатора Свердловской области, министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков видит в строительстве нового энергоблока инвестиционно-значимый объект. По его словам, Заречный – уникальный город, который активно развивается и в будущем станет «экспортным образцом наукограда».
Напомним, начать строительство энергоблока №5 для Белоярской атомной станции собираются в 2027 году. В новом энергоблоке собираются разместить БН-1200М – первый в мире серийный энергоблок с реактором на быстрых нейтронах IV поколения. Мероприятие для возрастной категории 18+
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