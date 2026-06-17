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Екатеринбуржец взыскал с поликлиники расходы на платную диагностику

13.53 Понедельник, 22 июня 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Свердловский областной суд оставил в силе решение о взыскании с екатеринбургской поликлиники расходов на платную компьютерную томографию, которую пациент был вынужден пройти за собственный счёт из-за неисправности оборудования в государственном медучреждении.

В июне 2025 года житель Екатеринбурга, имеющий II группу инвалидности, обратился к терапевту за направлением на КТ — исследование требовал лечащий врач-гематолог. Поликлиника отказала, сославшись на очередь и сломанный томограф. Обращение к главному врачу с просьбой выдать направление в другое учреждение осталось без ответа.

Поскольку приближалась дата приёма у профильного специалиста, мужчина самостоятельно прошёл исследование в частной клинике, заплатив 11 875 рублей. После этого из поликлиники поступил звонок с предложением пройти КТ бесплатно, однако пациент отказался, так как исследование уже было проведено. Добровольно возместить расходы медучреждение отказалось.

Академический районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск пациента: с больницы взыскали полную стоимость платной диагностики, а также 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Поликлиника обжаловала решение, настаивая на том, что исследование было плановым, а задержка вызвана объективными причинами – поломка оборудования была устранена 6 августа 2025 года.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда доводы жалобы отклонила. Суд указал, что в соответствии с территориальной программой госгарантий срок ожидания диагностики для таких пациентов не должен превышать 14 дней, тогда как от первого обращения до предложенной даты КТ прошло более полутора месяцев. Длительный простой оборудования без принятия альтернативных мер суд расценил как нарушение конституционного права граждан на охрану здоровья.
Решение районного суда оставлено без изменений и вступило в законную силу, сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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10:04 Свердловские предприятия могут помочь со строительством энергоблока №5 для Белоярской АЭС
09:23 Водитель без попал в ДТП под Североуральском
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12:28 В Свердловской области спасатели предупредили о непогоде на ближайшие три дня
12:05 В Екатеринбурге подросток на «Москвиче» устроил ДТП с четырьмя пострадавшими
11:54 В Екатеринбурге ищут новый дом для пяти служебных собак-пенсионеров из ИК
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17:29 В Алапаевском районе водитель без прав насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
17:15 «Ночь музыки» в Екатеринбурге посетили более 450 тысяч зрителей
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15:28 Спасатели предупреждают о сильных дождях и грозах в Свердловской области
15:21 В Белоярском 13-летний водитель мопеда устроил ДТП с автомобилем
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