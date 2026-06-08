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Авито Работа: скорость найма стала одним из ключевых факторов производительности малого бизнеса

22.12 Среда, 10 июня 2026
Фото: пресс-служба Авито
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Производительность малого и среднего бизнеса в России все чаще зависит не только от автоматизации и организации процессов, но и от того, насколько быстро компания может найти сотрудников. Об этом заявил заместитель директора по работе с государственными органами Авито Павел Тихонов на площадке ПМЭФ.

По данным компании, сегодня около 70% работодателей на платформе Авито составляют представители малого и среднего бизнеса. При этом закрытие одной вакансии у таких компаний занимает в среднем от трех до пяти недель, тогда как крупный бизнес справляется с этой задачей за одну-две недели.

Ситуацию осложняет сохраняющийся дефицит кадров. Уровень безработицы в стране остается на исторически низком уровне около 2,2%, а нехватка персонала в отдельных отраслях достигает 30%. В результате работодатели все активнее внедряют цифровые инструменты для подбора персонала. По данным опроса Авито Работы, чаще всего компании автоматизируют коммуникацию с кандидатами, аналитику найма и поиск сотрудников.

В компании отмечают, что важным инструментом для работодателей становится аналитика рынка труда – в Авито рассказали о запуске сервиса «Мониторинг рынка труда». Он позволяет отслеживать уровень конкуренции за кандидатов, зарплатные предложения и ситуацию на рынке в конкретных регионах и профессиях.

Кроме того, в сервисе «Авито Подработка» уже используются ИИ-инструменты для массового подбора персонала. За год голосовой ассистент обработал более 1,2 млн заявок, а конверсия из заявки в бронирование смены выросла вдвое - с 5% до 10%.

«Сегодня производительность труда в МСП зависит не только от модернизации оборудования и оптимизации внутренних процессов, но и от того, насколько быстро компания может находить нужных сотрудников. Если раньше первый контакт с кандидатом после отклика мог занимать 2-3 дня, то сегодня чат-боты позволяют сократить это время до 2 часов. Для малого бизнеса такая скорость найма становится прямым фактором производительности», - заявил заместитель директора по работе с государственными органами Авито Павел Тихонов.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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