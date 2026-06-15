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Жительницу Красноуральска наказали за воровство электричества
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Мировой судья судебного участка № 1 Красноуральского судебного района Свердловской области назначил местной жительнице административный штраф. Поводом стало самовольное подключение к электросетям после законного отключения за долги.
История началась в апреле, когда сотрудники АО «ЭнергосбыТ Плюс» из-за накопившейся задолженности по коммунальным платежам приостановили подачу электроэнергии в квартиру дома по улице Устинова. Однако собственница жилья не смирилась с отключением и самостоятельно восстановила подачу тока, продолжив безучётное потребление ресурса.
Нарушение вскрылось 23 апреля благодаря бдительности соседки, которая сообщила о произошедшем в дежурную часть ОМВД России «Красноуральский». Прибывший участковый уполномоченный зафиксировал факт правонарушения и составил соответствующий протокол. После этого энергоснабжающая организация повторно отключила квартиру от сети.
Действия женщины суд квалифицировал по части 1 статьи 7.19 КоАП РФ («Самовольное (безучётное) использование электрической энергии»). В наказание ей назначили штраф в 10 тысяч рублей, что является минимально возможным по данной статье.
Решение мирового судьи пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+
История началась в апреле, когда сотрудники АО «ЭнергосбыТ Плюс» из-за накопившейся задолженности по коммунальным платежам приостановили подачу электроэнергии в квартиру дома по улице Устинова. Однако собственница жилья не смирилась с отключением и самостоятельно восстановила подачу тока, продолжив безучётное потребление ресурса.
Нарушение вскрылось 23 апреля благодаря бдительности соседки, которая сообщила о произошедшем в дежурную часть ОМВД России «Красноуральский». Прибывший участковый уполномоченный зафиксировал факт правонарушения и составил соответствующий протокол. После этого энергоснабжающая организация повторно отключила квартиру от сети.
Действия женщины суд квалифицировал по части 1 статьи 7.19 КоАП РФ («Самовольное (безучётное) использование электрической энергии»). В наказание ей назначили штраф в 10 тысяч рублей, что является минимально возможным по данной статье.
Решение мирового судьи пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+
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