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Жительницу Красноуральска наказали за воровство электричества

21.25 Понедельник, 22 июня 2026
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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Мировой судья судебного участка № 1 Красноуральского судебного района Свердловской области назначил местной жительнице административный штраф. Поводом стало самовольное подключение к электросетям после законного отключения за долги.

История началась в апреле, когда сотрудники АО «ЭнергосбыТ Плюс» из-за накопившейся задолженности по коммунальным платежам приостановили подачу электроэнергии в квартиру дома по улице Устинова. Однако собственница жилья не смирилась с отключением и самостоятельно восстановила подачу тока, продолжив безучётное потребление ресурса.

Нарушение вскрылось 23 апреля благодаря бдительности соседки, которая сообщила о произошедшем в дежурную часть ОМВД России «Красноуральский». Прибывший участковый уполномоченный зафиксировал факт правонарушения и составил соответствующий протокол. После этого энергоснабжающая организация повторно отключила квартиру от сети.

Действия женщины суд квалифицировал по части 1 статьи 7.19 КоАП РФ («Самовольное (безучётное) использование электрической энергии»). В наказание ей назначили штраф в 10 тысяч рублей, что является минимально возможным по данной статье.

Решение мирового судьи пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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20:54 В дальние поездки россияне берут термос и булочки
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17:32 В Екатеринбурге ищут 12-летнего мальчика с зелёными глазами
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16:33 Подростка из Татарстана признали виновным в хищении у жительницы Ирбита 2,5 млн рублей
16:22 Более 70 музыкантов выступят на фестивале EverJazz под Екатеринбургом
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15:06 В Свердловской области увеличили количество квот на ЭКО
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09:23 Водитель без попал в ДТП под Североуральском
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