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Девятилетний мальчик на электросамокате попал под машину в Алапаевске
Кадр из видео: УГИДД по Свердловской области
В минувшую субботу, 20 июня, в Алапаевске девятилетний мальчик на электросамокате угодил под колёса Chery Tiggo. В результате ребёнка госпитализировали.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошёл на улице Толмачева. Chery Tiggo ехала мимо ряда припаркованных машин, когда из-за одной из них на дорогу неожиданно выехал ребёнок на электросамокате. Момент попал на камеру видеонаблюдения.
Известно, что мальчик ехал на электросамокате с мощностью 350 Вт – такие приравнивают к мопедам, для которых необходимо водительское удостоверение категории «М». Также подчеркивается, что юный «водитель» был без мотошлема и защитной экипировки.
Мать ребёнка в разговоре с полицейскими пояснила, что купила электросамокат сыну в подарок и не знала о том, что для этого нужны права. В итоге на женщину составили протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС). Кроме того, информацию о происшествии передали в ПДН для привлечения матери к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей).
«Такие устройства – не игрушка, а транспортное средство. Необдуманные подарки могут стоить здоровья и жизни. Не допускайте детей, не имеющих прав, навыков и достаточного возраста для оценки дорожной обстановки, к управлению таким транспортом», – подчеркивают автоинспекторы. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошёл на улице Толмачева. Chery Tiggo ехала мимо ряда припаркованных машин, когда из-за одной из них на дорогу неожиданно выехал ребёнок на электросамокате. Момент попал на камеру видеонаблюдения.
«В результате ДТП несовершеннолетний получил тяжёлую травму головы и госпитализирован в реанимационное отделение Алапаевской городской больницы»,
– рассказали в УГИБДД.
Известно, что мальчик ехал на электросамокате с мощностью 350 Вт – такие приравнивают к мопедам, для которых необходимо водительское удостоверение категории «М». Также подчеркивается, что юный «водитель» был без мотошлема и защитной экипировки.
Мать ребёнка в разговоре с полицейскими пояснила, что купила электросамокат сыну в подарок и не знала о том, что для этого нужны права. В итоге на женщину составили протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС). Кроме того, информацию о происшествии передали в ПДН для привлечения матери к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей).
«Такие устройства – не игрушка, а транспортное средство. Необдуманные подарки могут стоить здоровья и жизни. Не допускайте детей, не имеющих прав, навыков и достаточного возраста для оценки дорожной обстановки, к управлению таким транспортом», – подчеркивают автоинспекторы. Мероприятие для возрастной категории 18+
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