Возрастное ограничение 18+
В Кушве за покушение на сбыт наркотиков арестовали пенсионера из Новосибирска
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Кушвинский городской суд отправил под стражу 64-летнего жителя Новосибирской области Бориса Соболева. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
По версии следствия, пенсионер подрабатывал на частных грузоперевозках. Так, он приехал в Свердловскую область, где 12 июня пытался разместить в тайниках крупную партию наркотиков, но не успел. При задержании у него изъяли более 19 килограммов наркотиков.
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу по 11 августа 2026 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. Постановление ещё не вступило в законную силу.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По версии следствия, пенсионер подрабатывал на частных грузоперевозках. Так, он приехал в Свердловскую область, где 12 июня пытался разместить в тайниках крупную партию наркотиков, но не успел. При задержании у него изъяли более 19 килограммов наркотиков.
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу по 11 августа 2026 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. Постановление ещё не вступило в законную силу.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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