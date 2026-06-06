Возрастное ограничение 18+
FIDE временно отстранила Федерацию шахмат России
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Международная шахматная федерация временно приостановила членство Федерации шахмат России. Решение вступило в силу немедленно, говорится в заявлении FIDE.
Причиной в организации назвали неисполнение решения Спортивного арбитражного суда CAS в установленный срок.
В FIDE подчеркнули, что санкции касаются именно федерации, а не отдельных шахматистов. Игроки, которые соответствуют действующим правилам, смогут участвовать в международных турнирах на условиях, установленных FIDE.
В заявлении отмечается, что вопрос о подтверждении санкции вынесут на голосование следующей Генеральной ассамблеи FIDE. Мероприятие для возрастной категории 18+
Причиной в организации назвали неисполнение решения Спортивного арбитражного суда CAS в установленный срок.
В FIDE подчеркнули, что санкции касаются именно федерации, а не отдельных шахматистов. Игроки, которые соответствуют действующим правилам, смогут участвовать в международных турнирах на условиях, установленных FIDE.
В заявлении отмечается, что вопрос о подтверждении санкции вынесут на голосование следующей Генеральной ассамблеи FIDE. Мероприятие для возрастной категории 18+
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