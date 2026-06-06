FIDE временно отстранила Федерацию шахмат России

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Международная шахматная федерация временно приостановила членство Федерации шахмат России. Решение вступило в силу немедленно, говорится в заявлении FIDE.Причиной в организации назвали неисполнение решения Спортивного арбитражного суда CAS в установленный срок.В FIDE подчеркнули, что санкции касаются именно федерации, а не отдельных шахматистов. Игроки, которые соответствуют действующим правилам, смогут участвовать в международных турнирах на условиях, установленных FIDE.В заявлении отмечается, что вопрос о подтверждении санкции вынесут на голосование следующей Генеральной ассамблеи FIDE. Мероприятие для возрастной категории 18+