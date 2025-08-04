Возрастное ограничение 18+

В екатеринбургском сквере, участвовавшем в голосовании за благоустройство по ФКГС, массово гибнут деревья

Территория хотели начать благоустраивать в 2026 году

15.33 Вторник, 12 августа 2025
Фото: чат «Деревья Екатеринбурга» в Telegram
В сквере на улице Амундсена напротив дома №52 в Екатеринбурге массово погибли деревья. Как сообщил участник сообщества «Деревья Екатеринбурга», ещё в прошлом году все деревья здесь были здоровые, однако в этом году десятки взрослых деревьев стоят сухими уже в июле.

«В прошлом году они цвели. Не удивлюсь, если тут целенаправленно убивают деревья под будущую застройку»,

— пишет екатеринбуржец.


Фото: чат сообщества «Деревья Екатеринбурга» в Telegram


посмотрели актуальную карту ПЗЗ — застройка в этом месте не планируется, территория отнесена к зоне ТОП-2 (территории общего пользования — улично-дорожная сеть). Зато планируется благоустройство этой зелёной зоны.

О том, что территорию сквера по чётной стороне улицы Амундсена от улицы Волгоградской до улицы Академика Бардина планируется благоустроить, писали в 2023 и 2024 годах, когда мэрия проводила аукцион на корректировку проектно-сметной документации. Благоустройство планировалось ещё раньше, но в период пандемии коронавируса аукцион был отменён из-за неопределённости с финансированием.


Иллюстрация: эскизный проект благоустройства сквера на улице Амундсена


В этом году сквер по улице Амундсена был выставлен на рейтинговое голосование для благоустройства по федеральному проекту ФКГС. Он занял первое место в голосовании по Ленинскому району, но в общегородском голосовании занял только шестое место. Эскизный проект благоустройства размещён на портале Госуслуг. Судя по визуализации, большую часть зелёных насаждений в сквере планировалось сохранить.

В прошлом году жители Екатеринбурге стали свидетелями целенаправленного отравления деревьев в сквере за домом архитектора Малахова — по ночам неизвестные сверлили в тополях отверстия и заливали в них какую-то жидкость. О том, что кто-то совершал подобные действия на Амундсена, сообщений не было.

Добавим, что начиная с 2019 года у части горожан вызывают протесты проекты благоустройства парков и скверов, предполагающие вырубку насаждений — наиболее заметными были протесты в Зелёной роще, парке XXII Партсъезда и аллее на улице Опалихинской. В этом году недовольство жителей Юго-Запада вызвала вырубка деревьев в парке 50-летия ВЛКСМ, который также благоустраивается по проекту ФКГС. После чего в мэрии пообещали высадить больше зелёных насаждений в парке.


Иллюстрация: эскизный проект благоустройства сквера на улице Амундсена

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости
