В Свердловской области 4 января продолжает действовать режим неблагоприятной погоды

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области до вечера 20.00 4 января сохраняются условия, при которых загрязнения плохо рассеиваются в воздухе. Об этом сообщили в Уральском Гидрометцентре.Напомним, режим действует с вечера 30 декабря и охватывает всю территорию региона.Это так называемая первая степень опасности – в такие дни из-за слабого ветра и температурных перепадов вредные примеси накапливаются у земли.Во время такой погоды предприятиям рекомендуют снижать выбросы, а жителям – по возможности меньше находиться на улице. Особенно это важно для людей с заболеваниями сердца и дыхательной системы.По предварительным данным, предупреждение планируют отменить после 20:00 4 января.