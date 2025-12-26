Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области 4 января продолжает действовать режим неблагоприятной погоды
Фото: Алексей Медведев
В Свердловской области до вечера 20.00 4 января сохраняются условия, при которых загрязнения плохо рассеиваются в воздухе. Об этом сообщили в Уральском Гидрометцентре.
Напомним, режим действует с вечера 30 декабря и охватывает всю территорию региона.
Это так называемая первая степень опасности – в такие дни из-за слабого ветра и температурных перепадов вредные примеси накапливаются у земли.
Во время такой погоды предприятиям рекомендуют снижать выбросы, а жителям – по возможности меньше находиться на улице. Особенно это важно для людей с заболеваниями сердца и дыхательной системы.
По предварительным данным, предупреждение планируют отменить после 20:00 4 января.
