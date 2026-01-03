Лесные пожарные привезли в храмы Екатеринбурга рождественские ёлки

Александр Федоров © Вечерние ведомости

К Рождеству лесные пожарные Свердловской области помогли с праздничным убранством храмов Екатеринбурга. Они заготовили и доставили более 300 елей и пихтовый лапник – их использовали для оформления храмов и рождественских вертепов.Деревья срубили не специально: всё это – результат плановой расчистки лесных дорог и проездов, которые нужны для проезда техники и профилактики пожаров. То, что обычно мешает работе в лесу, в итоге пошло на праздничное оформление.В Уральской авиабазе говорят, что такие выезды позволяют совместить полезное с нужным: привести в порядок лесную инфраструктуру и поддержать рождественскую атмосферу в городе.В департаменте информационной политики Свердловской области отмечают, что расчистка лесных дорог – часть системной работы по предотвращению пожаров.