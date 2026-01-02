Возрастное ограничение 18+
Суд в Серове не стал арестовывать 17-летнего обвиняемого по делу о гибели подростков при пожаре
Фото: Вечерние ведомости
Серовский районный суд отказался от ареста 17-летнего жителя города, обвиняемого в гибели двух подростков при пожаре, произошедшем 1 января 2026 года.
Как следует из материалов суда, трагедия произошла в посёлке Медянкино. В огне погибли 14-летний подросток и 12-летняя девочка, ещё троих пострадавших доставили в медицинские учреждения.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум лицам. Следствие полагает, что возгорание могло возникнуть при попытке растопить печь с использованием легковоспламеняющейся жидкости.
Суд рассмотрел ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде запрета определённых действий. Эти ограничения будут действовать до 1 марта 2026 года включительно.
