Суд в Серове не стал арестовывать 17-летнего обвиняемого по делу о гибели подростков при пожаре

Серовский районный суд отказался от ареста 17-летнего жителя города, обвиняемого в гибели двух подростков при пожаре, произошедшем 1 января 2026 года.Как следует из материалов суда, трагедия произошла в посёлке Медянкино. В огне погибли 14-летний подросток и 12-летняя девочка, ещё троих пострадавших доставили в медицинские учреждения.Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум лицам. Следствие полагает, что возгорание могло возникнуть при попытке растопить печь с использованием легковоспламеняющейся жидкости.Суд рассмотрел ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде запрета определённых действий. Эти ограничения будут действовать до 1 марта 2026 года включительно.