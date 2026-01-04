Возрастное ограничение 18+
После взрыва газа и пожара в доме в Первоуральске возбудили уголовное дело
Фото: МЧС по Свердловской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа и пожара в жилом доме на улице Ильича в Первоуральске. Об этом сообщили в СУ СК России по Свердловской области.
Напомним, происшествие произошло днём 4 января 2026 года в одной из квартир многоквартирного дома. В результате взрыва бытового газа начался пожар. Пострадали трое взрослых: хозяйка квартиры получила ожоги, ещё две жительницы дома отравились угарным газом. Погибших, по имеющейся информации, нет.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований безопасности при выполнении работ или оказании услуг.
Следователи проверяют возможные нарушения, которые могли привести к взрыву и возгоранию.
Напомним, на месте работают сотрудники МЧС, следователи и прокуратура.
