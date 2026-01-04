Возрастное ограничение 18+
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Первоуральске
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Прокуратура Первоуральска организовала проверку после взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Ильича, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства, на место выезжал прокурор города Алексей Морозов.
По данным прокуратуры, сообщение о происшествии поступило в экстренные службы около 15:50 4 января. Взрыв газа произошёл в квартире на третьем этаже четырёхэтажного дома.
Сообщается, что в результате пострадала хозяйка квартиры 1972 года рождения, медицинская помощь также потребовалась ещё двум жильцам, однако их госпитализация, по имеющейся информации, не понадобилась.
Причины происшествия пока неизвестны. Рассматриваются несколько версий, окончательные выводы будут сделаны после пожарно-технической экспертизы.
Жителей дома временно размещают в пункте временного пребывания. Специалисты обследуют здание и оценят состояние несущих конструкций.
