Более 33 тысяч гектаров леса восстановили в Свердловской области за год
Фото: Вечерние ведомости
В 2025 году в Свердловской области восстановили более 33 тысяч гектаров леса. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.
Часть лесов высаживали вручную — такие работы провели на 10,7 тысячи гектаров. Ещё 22,1 тысячи гектаров восстановились естественным образом. В отдельных местах использовали смешанный подход.
Для посадок использовали саженцы сосны и ели, выращенные в питомниках Свердловской области.
В восстановлении лесов участвовали арендаторы участков, сотрудники Уральской авиабазы, муниципальные службы, волонтёры и представители бизнеса.
