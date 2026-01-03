Более 33 тысяч гектаров леса восстановили в Свердловской области за год

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В 2025 году в Свердловской области восстановили более 33 тысяч гектаров леса. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.Часть лесов высаживали вручную — такие работы провели на 10,7 тысячи гектаров. Ещё 22,1 тысячи гектаров восстановились естественным образом. В отдельных местах использовали смешанный подход.Для посадок использовали саженцы сосны и ели, выращенные в питомниках Свердловской области.В восстановлении лесов участвовали арендаторы участков, сотрудники Уральской авиабазы, муниципальные службы, волонтёры и представители бизнеса.