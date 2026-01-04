После взрыва газа в Первоуральске одной семье дали временное жильё

Александр Федоров Ф © Вечерние ведомости

Газовое оборудование в доме, где произошео вчера взрыв газа, планово проверяли в феврале. Об этом сообщил глава Первоуральска Игорь Кабец.По данным профильных служб, обращений и жалоб от жителей до инцидента не поступало. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.После встречи с жильцами и осмотра дома власти решили не открывать пункт временного размещения – необходимости в этом нет. Одной семье предоставили временное муниципальное жильё.Кабец поблагодарил сотрудников МЧС, экстренные, коммунальные и городские службы за оперативную работу на месте.