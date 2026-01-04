Возрастное ограничение 18+
После взрыва газа в Первоуральске одной семье дали временное жильё
Фото: прокуратура Свердловской области
Газовое оборудование в доме, где произошео вчера взрыв газа, планово проверяли в феврале. Об этом сообщил глава Первоуральска Игорь Кабец.
По данным профильных служб, обращений и жалоб от жителей до инцидента не поступало. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.
После встречи с жильцами и осмотра дома власти решили не открывать пункт временного размещения – необходимости в этом нет. Одной семье предоставили временное муниципальное жильё.
Кабец поблагодарил сотрудников МЧС, экстренные, коммунальные и городские службы за оперативную работу на месте.
04 января 2026
04 января 2026