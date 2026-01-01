В Екатеринбурге открылась выставка андеграундного искусства

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге начала работу выставка современного искусства «Андеграунд 2026». Экспозицию представили в Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ, сообщили организаторы проекта.В выставке участвуют художники, архитекторы и дизайнеры, работающие с живописью, графикой и арт-объектами. Отмечается, что проект объединяет авторов разных поколений и направлений, для которых характерны экспериментальные формы и отказ от привычных художественных рамок.Как отмечают организаторы, «Андеграунд 2026» продолжает традицию регулярных показов современного искусства и фокусируется на поиске новых визуальных языков и смыслов. В рамках выставки также запланированы встречи с авторами и публичные обсуждения.Экспозиция будет работать до 8 февраля, отмечается, что возрастной ценз 12+.