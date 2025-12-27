В Свердловской области за сутки потушили 28 пожаров, два человека погибли

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки в Свердловской области пожарные ликвидировали 28 возгораний. По информации Госавтоинспекции Свердловской области, 23 пожара произошли в жилом секторе. В результате происшествий погибли два человека, еще один получил травмы.Один из пожаров с летальным исходом произошел в поселке Дачный на улице Школьной. Там на площади 18 квадратных метров сгорели надворные постройки и частная баня. В ходе тушения был обнаружен погибший хозяин участка. Огонь удалось ликвидировать за 46 минут, в работах участвовали восемь пожарных и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.Еще один трагический случай зафиксирован в Михайловске на улице Аракаевский участок. Пожар охватил двухквартирный жилой дом и надворные постройки, общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров. В огне погиб мужчина. Тушение заняло 57 минут, на месте работали десять специалистов и четыре единицы техники.В поселке Монетный на улице Пушкина огнем были повреждены гараж и автомобиль «Газель» на площади 15 квадратных метров. В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. Возгорание ликвидировали за девять минут силами шести пожарных и двух единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства.Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, в 4% случаев причиной пожаров стала неисправность узлов и механизмов транспортных средств. Поджоги привели к 7% возгораний, еще 11% пожаров произошли из-за короткого замыкания электропроводки. В 14% случаев огонь возник из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей.