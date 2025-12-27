Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области за сутки потушили 28 пожаров, два человека погибли

12.38 Суббота, 3 января 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
За прошедшие сутки в Свердловской области пожарные ликвидировали 28 возгораний. По информации Госавтоинспекции Свердловской области, 23 пожара произошли в жилом секторе. В результате происшествий погибли два человека, еще один получил травмы.

Один из пожаров с летальным исходом произошел в поселке Дачный на улице Школьной. Там на площади 18 квадратных метров сгорели надворные постройки и частная баня. В ходе тушения был обнаружен погибший хозяин участка. Огонь удалось ликвидировать за 46 минут, в работах участвовали восемь пожарных и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

Еще один трагический случай зафиксирован в Михайловске на улице Аракаевский участок. Пожар охватил двухквартирный жилой дом и надворные постройки, общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров. В огне погиб мужчина. Тушение заняло 57 минут, на месте работали десять специалистов и четыре единицы техники.

В поселке Монетный на улице Пушкина огнем были повреждены гараж и автомобиль «Газель» на площади 15 квадратных метров. В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. Возгорание ликвидировали за девять минут силами шести пожарных и двух единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, в 4% случаев причиной пожаров стала неисправность узлов и механизмов транспортных средств. Поджоги привели к 7% возгораний, еще 11% пожаров произошли из-за короткого замыкания электропроводки. В 14% случаев огонь возник из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Два человека погибли при пожарах в Свердловской области за прошедшие сутки
27 декабря 2025
В Свердловской области за сутки потушили 26 пожаров, двое пострадали
28 декабря 2025
За сутки в Свердловской области потушили 26 пожаров
02 января 2026
В свердловском посёлке Восход при пожаре в частном доме погиб мужчина
30 декабря 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:53 Предложения для тренеров в Свердловской области увеличились на 92% по итогам 2025 года
15:18 Появитлись подробности смертельного ДТП под Екатеринбургом
15:12 Суд в Серове не стал арестовывать 17-летнего обвиняемого по делу о гибели подростков при пожаре
14:50 В Свердловской области за 2025 год восстановили более 33 тысяч гектаров леса
13:52 Из-за морозов в Екатеринбурге часть аттракционов в парке Маяковского может быть временно недоступна
12:38 В Свердловской области за сутки потушили 28 пожаров, два человека погибли
11:17 На Сибирском тракте в Екатеринбурге в ДТП погиб водитель автомобиля Kia
14:46 После смертельного пожара на новогодней вечеринке под Серовом задержали подростка
13:19 В Екатеринбурге обещают мороз без снега
12:00 Более 100 тысяч человек вышли на улицы Екатеринбурга в новогоднюю ночь
10:51 За сутки в Свердловской области потушили 26 пожаров
17:12 Первым ребёнком 2026 года стал рождённый в Екатеринбурге мальчик
17:03 Двое подростков погибли из-за пожара на новогодней тусовке под Серовом
16:36 В Свердловской области в Новогоднюю ночь родились 11 детей
13:16 Госавтоинспекция Екатеринбурга объявила конкурс видеороликов и фото о безопасных зимних развлечениях для детей
13:09 Более 1,3 тысячи соцработников будут навещать пожилых и инвалидов в Свердловской области в праздники
21:17 Парк Маяковского за год посетили 7 миллионов человек
20:59 В Каменске-Уральском транспортную компанию штрафанули за опасный автобус
19:58 Для каменских собаки и кошки срочно ищут дом
19:15 Свидетелей ДТП в Екатеринбурге с участием трамвая и ребёнка просят откликнуться
18:57 В крупных уральских городах отмечены проблемы с вылетом самолётов
20:59 Свердловчане стали реже употреблять алкоголь
20:36 Подборку голливудской классики приготовил кинозал Ельцин-центра на новогодние праздники
20:22 В Каменске-Уральском горел промышленный цех
19:40 Итоги уходящего года подвёл екатеринбургский Музей Андеграунда
19:17 Транспортная прокуратура заставила очистить опасный переезд в Серове
Все новости Свердловской области
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
Все новости России и мира
15:53 Предложения для тренеров в Свердловской области увеличились на 92% по итогам 2025 года
15:18 Появитлись подробности смертельного ДТП под Екатеринбургом
15:12 Суд в Серове не стал арестовывать 17-летнего обвиняемого по делу о гибели подростков при пожаре
14:50 В Свердловской области за 2025 год восстановили более 33 тысяч гектаров леса
13:52 Из-за морозов в Екатеринбурге часть аттракционов в парке Маяковского может быть временно недоступна
12:38 В Свердловской области за сутки потушили 28 пожаров, два человека погибли
11:17 На Сибирском тракте в Екатеринбурге в ДТП погиб водитель автомобиля Kia
14:46 После смертельного пожара на новогодней вечеринке под Серовом задержали подростка
13:19 В Екатеринбурге обещают мороз без снега
12:00 Более 100 тысяч человек вышли на улицы Екатеринбурга в новогоднюю ночь
10:51 За сутки в Свердловской области потушили 26 пожаров
17:12 Первым ребёнком 2026 года стал рождённый в Екатеринбурге мальчик
17:03 Двое подростков погибли из-за пожара на новогодней тусовке под Серовом
16:36 В Свердловской области в Новогоднюю ночь родились 11 детей
13:16 Госавтоинспекция Екатеринбурга объявила конкурс видеороликов и фото о безопасных зимних развлечениях для детей
13:09 Более 1,3 тысячи соцработников будут навещать пожилых и инвалидов в Свердловской области в праздники
21:17 Парк Маяковского за год посетили 7 миллионов человек
20:59 В Каменске-Уральском транспортную компанию штрафанули за опасный автобус
19:58 Для каменских собаки и кошки срочно ищут дом
19:15 Свидетелей ДТП в Екатеринбурге с участием трамвая и ребёнка просят откликнуться
18:57 В крупных уральских городах отмечены проблемы с вылетом самолётов
20:59 Свердловчане стали реже употреблять алкоголь
20:36 Подборку голливудской классики приготовил кинозал Ельцин-центра на новогодние праздники
20:22 В Каменске-Уральском горел промышленный цех
19:40 Итоги уходящего года подвёл екатеринбургский Музей Андеграунда
19:17 Транспортная прокуратура заставила очистить опасный переезд в Серове
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK