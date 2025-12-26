Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области сообщили о сокращении очередей в МФЦ
Фото: све.рф
В Свердловской области в 2025 году многофункциональные центры стали работать быстрее – среднее время ожидания в очереди сократилось на 16 %. Об этом сообщили на официальном портале региональных властей.
Как уточняется в сообщении, за год в МФЦ расширили перечень предоставляемых услуг – добавлено 22 новых сервиса. В их числе оформление апостиля на документах ЗАГС, включение детей-сирот в списки на получение жилья, а также выплаты единовременных пособий семьям погибших при выполнении задач в зоне СВО.
По данным региональных властей, самыми востребованными услугами остаются государственный кадастровый учёт и регистрация прав на недвижимость – на них пришлось более 20 % всех обращений. Также жители часто обращались за регистрацией и подтверждением учётных записей на портале Госуслуг и по вопросам миграционного учёта иностранных граждан.
В департаменте информационной политики также отметили, что в 2025 году МФЦ начали принимать комплексные обращения от участников боевых действий и членов их семей. Как отмечается, в один запрос объединили более 20 федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки, а для подбора возможных выплат и услуг запустили онлайн-анкетирование.
Власти также сообщили о расширении сети МФЦ в регионе. Новый офис открылся в Екатеринбурге на улице Фрунзе, ещё несколько центров начали работу после обновления в Полевском, Североуральске, Бисерти и Верхней Салде.
