В Первоуральске в жилом доме произошёл взрыв газа
Фото: МЧС по Свердловской области
В Первоуральске произошёл взрыв бытового газа в квартире четырёхэтажного дома. Это спровоцировало пожар, огонь перекинулся на три квартиры.
По данным МЧС по Свердловской области, пожарные спасли двух человек. Ещё пять жильцов вышли из дома самостоятельно.
Предварительно сообщается об одном пострадавшем.
В МЧС сообщили, что на месте работают 16 спасателей и шесть единиц техники. Открытое горение ликвидировано на площади 35 квадратных метров.
По данным ТАСС, три человека доставлены в больницу.
