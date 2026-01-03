Возрастное ограничение 18+

Появитлись подробности смертельного ДТП под Екатеринбургом

15.18 Суббота, 3 января 2026
Смертельное ДТП произошло поздним вечером 2 января на Сибирском тракте под Екатеринбургом. На 17-м километре трассы автомобиль Volkswagen наехал на машину, стоявшую на обочине с включённой аварийной сигнализацией. Водитель второго автомобиля погиб на месте.

Как сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга, авария случилась около 22:40 по направлению в сторону столицы Урала. По предварительным данным, водитель Volkswagen не обеспечил контроль за дорожной обстановкой и допустил столкновение с автомобилем Kia, который находился на обочине.

Сам водитель Volkswagen пояснил инспекторам ДПС, что заметил стоящую машину слишком поздно и не успел среагировать.

В результате удара 49-летний водитель Kia скончался до прибытия бригады скорой помощи. Мужчина проживал в Верхней Пышме, имел 14-летний водительский стаж и ранее 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

За рулём Volkswagen находился 64-летний мужчина с водительским стажем 34 года. По данным ГИБДД, он 64 раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Состояние алкогольного опьянения у водителя по результатам освидетельствования не выявлено.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Проведены все необходимые процессуальные действия. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Госавтоинспекции призвали водителей быть особенно внимательными в тёмное время суток и на загородных трассах, а также строго соблюдать правила дорожного движения.

Александр Федоров
