Появитлись подробности смертельного ДТП под Екатеринбургом

Смертельное ДТП произошло поздним вечером 2 января на Сибирском тракте под Екатеринбургом. На 17-м километре трассы автомобиль Volkswagen наехал на машину, стоявшую на обочине с включённой аварийной сигнализацией. Водитель второго автомобиля погиб на месте.Как сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга, авария случилась около 22:40 по направлению в сторону столицы Урала. По предварительным данным, водитель Volkswagen не обеспечил контроль за дорожной обстановкой и допустил столкновение с автомобилем Kia, который находился на обочине.Сам водитель Volkswagen пояснил инспекторам ДПС, что заметил стоящую машину слишком поздно и не успел среагировать.В результате удара 49-летний водитель Kia скончался до прибытия бригады скорой помощи. Мужчина проживал в Верхней Пышме, имел 14-летний водительский стаж и ранее 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.За рулём Volkswagen находился 64-летний мужчина с водительским стажем 34 года. По данным ГИБДД, он 64 раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Состояние алкогольного опьянения у водителя по результатам освидетельствования не выявлено.На месте ДТП работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Проведены все необходимые процессуальные действия. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.В Госавтоинспекции призвали водителей быть особенно внимательными в тёмное время суток и на загородных трассах, а также строго соблюдать правила дорожного движения.